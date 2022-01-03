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Як не треба заповнювати анкету в Tinder: 5 речей, які відлякують жінок
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Здавалося б, в мережі мільйон статей про те, що потрібно і що не треба писати у своїй анкеті у Tinder. Але варто відкрити програму для знайомств, як створюється відчуття, що ніхто їх ніколи не читав. Тож доведеться вкотре зайнятися прокачуванням ваших скілів.
Цього разу зосередимо увагу на фразах, яких не має бути у вашій анкеті в Tinder. Як пише Maxim, вони шалено відлякують жінок, які потрапляють на вашу сторінку.
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Банальності
"Люблю подорожувати", "Люблю друзів і сім'ю", "Люблю гуляти пляжем на заході сонця" й інші банальності у тому ж дусі. Ви здивуєтеся, але всі люблять мандрувати. Усі люблять друзів і сім'ю. Навіть гуляти пляжем всі люблять (за винятком тих, у кого алергія на пісок)!
Якщо ви справді думаєте, що ці банальні фрази створять навколо вашої анкети ореол тонкої романтичної натури, ви помиляєтеся. Все, що вони створять, це бажання негайно розлучитися з власником банальної анкети. Так, ще й до знайомства.
Патріархальні випади
Звичайно, навряд чи хтось буде настільки сміливим, щоб прямо написати: "Місце жінки на кухні". А ось варіації на тему можуть бути нескінченними: "Люблю жіночних жінок", "Феміністкам не звертатися", "Шукаю ніжну дівчину, тендітну, наче гірську квітку"…
Загалом, рекомендуємо зменшити градус патріархальності. Він може відлякати навіть тих жінок, які справді мріють про домашню кар'єру приборкувачки дітей та жриці борщу.
Сором
"Трясця, не можу повірити, що я тут". Або: "Давай потім скажемо, що познайомилися в театрі". Серйозно? Ще є люди, які вважають, що знайомитись у XXI за допомогою інтернету – це щось непристойне та ганебне? Схоже, є.
Повірте, єдине, що хочеться зробити з таким чоловіком, – свайпнути вліво. Тому що своїми словами він принижує не тільки себе, але й сотні мільйонів, які зареєстровані на сайтах знайомств. А вже про тих, хто знайшов на цих сайтах своїх партнерів і навіть батьків своїх дітей, говорити нічого.
Агресивні претензії
Готовність до агресії може бути різних видів, але вона завжди неприємна. "Огрядним не відповідаю", "Не витрачай мого часу на листування, тільки зустрічі", "Докажи, що тут сидять не тільки дурепи", "Сподіваюся, ти відрізняєш Моне від Сезанна". Автору цих випадів у порожнечу потрібно зрозуміти головне: сайти знайомств це весело. Це можливості, це приємне спілкування, великі надії.
Останнє, що захоче дівчина, що зайшла на сайт знайомств, – це налагоджувати контакт з типом, який чомусь вважає, що мешканки Tinder йому щось винні. Єдине бажання, яке викликає такий тип – скинути йому номер психотерапевта. Перед тим як заблокувати.
Винятково далекосяжні плани
"Шукаю ту, з якою пройду пліч-о-пліч дорогою життя назустріч зрілості та старості…" Що, ось прямо так відразу на дорогу життя? Як щодо спочатку попити каву? Ні, звичайно, серйозні наміри – це добре (якщо вони щирі), але відчувати їх до абстрактної людини якось дивно.
Потрібно спочатку познайомитися з людиною, дізнатися групу крові, знак зодіаку, улюблений фільм Люка Бессона. А потім уже можна і на шлях життя. Або на різні дороги. У будь-якому випадку не будьте категоричними. Можливо, ваша майбутня дружина щойно пальнула вас вліво, бо вирішила, що занадто легковажна для вас.
Уникайте цих фраз, якщо не хочете, щоб ваша анкета у Tinder була приречена на провал. Але й не будьте надто солодким хлопчиком. Пам'ятайте про те, що потрібно бути максимально чесним. В інакшому випадку хороші та міцні стосунки побудувати не вдасться.
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