Як не треба упаковувати товари в магазинах: курйозні фото з Instagram

З 2017 року в Instagram існує акаунт Pointless Packaging, присвячений невдалим і дивним упакованням з супермаркетів. За цей час в ньому з'явилося 196 публікацій, кожна з яких говорить про одне: "Досить загортати все підряд в пластик".

Автори сторінки Pointless Packaging в Instagram показують найбільш абсурдні варіанти упаковок: найчастіше це плоди, які власники супермаркетів вирішують продавати окремо. Такий метод продажу не тільки незручний для покупців, але і жахливо шкідливий для екології, адже через нього з'являється безліч зайвих відходів.

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За допомогою фотографій автори закликають всіх зацікавлених підписати петицію, що вимагає від британських супермаркетів перейти на паперову упаковку і зменшити використання пластику.

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