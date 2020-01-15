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Як не треба упаковувати товари в магазинах: курйозні фото з Instagram

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Як не треба упаковувати товари в магазинах: курйозні фото з Instagram - фото 1

З 2017 року в Instagram існує акаунт Pointless Packaging, присвячений невдалим і дивним упакованням з супермаркетів. За цей час в ньому з'явилося 196 публікацій, кожна з яких говорить про одне: "Досить загортати все підряд в пластик".

Автори сторінки Pointless Packaging в Instagram показують найбільш абсурдні варіанти упаковок: найчастіше це плоди, які власники супермаркетів вирішують продавати окремо. Такий метод продажу не тільки незручний для покупців, але і жахливо шкідливий для екології, адже через нього з'являється безліч зайвих відходів.

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За допомогою фотографій автори закликають всіх зацікавлених підписати петицію, що вимагає від британських супермаркетів перейти на паперову упаковку і зменшити використання пластику.

Як не треба упаковувати товари в магазинах: курйозні фото з Instagram - фото 379656

Як не треба упаковувати товари в магазинах: курйозні фото з Instagram - фото 379657

Як не треба упаковувати товари в магазинах: курйозні фото з Instagram - фото 379658

Як не треба упаковувати товари в магазинах: курйозні фото з Instagram - фото 379659

Як не треба упаковувати товари в магазинах: курйозні фото з Instagram - фото 379660

Як не треба упаковувати товари в магазинах: курйозні фото з Instagram - фото 379661

Як не треба упаковувати товари в магазинах: курйозні фото з Instagram - фото 379662

Як не треба упаковувати товари в магазинах: курйозні фото з Instagram - фото 379663

Як не треба упаковувати товари в магазинах: курйозні фото з Instagram - фото 379664

Як не треба упаковувати товари в магазинах: курйозні фото з Instagram - фото 379665

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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