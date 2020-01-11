Instagram і реальність: блогерка висміює типові фото в мережі

Як відрязняються фото в Інстаграм і в реальності / instagram.com/the_truth_is_not_pretty

Швейцарській блогерці набридли типові знімки в соцмережах, тому вона вирішила робити подвійні кадри: інстаграмні і реальні. Виглядає доволі кумедно!

Знайомтесь, Кім Брітт (Kim Britt) – білявка з чудовим почуттям гумору зі Швейцарії, яка веде нетипову сторінку в соцмережі Instagram під назвою the_truth_is_not_pretty (правда не красива). Там вона ділиться світлинами з порівнянням ідеального життя і реального. За кожним ідеальним кадром ховається не такий естетичний, але життєвий.

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Джерело всіх фото: instagram.com/the_truth_is_not_pretty

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