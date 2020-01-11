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Instagram і реальність: блогерка висміює типові фото в мережі

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Як відрязняються фото в Інстаграм і в реальності - фото 1
Як відрязняються фото в Інстаграм і в реальності / instagram.com/the_truth_is_not_pretty

Швейцарській блогерці набридли типові знімки в соцмережах, тому вона вирішила робити подвійні кадри: інстаграмні і реальні. Виглядає доволі кумедно!

Знайомтесь, Кім Брітт (Kim Britt) – білявка з чудовим почуттям гумору зі Швейцарії, яка веде нетипову сторінку в соцмережі Instagram під назвою the_truth_is_not_pretty (правда не красива). Там вона ділиться світлинами з порівнянням ідеального життя і реального. За кожним ідеальним кадром ховається не такий естетичний, але життєвий.

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Instagram і реальність: блогерка висміює типові фото в мережі - фото 379229

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Instagram і реальність: блогерка висміює типові фото в мережі - фото 379231

Instagram і реальність: блогерка висміює типові фото в мережі - фото 379232

Instagram і реальність: блогерка висміює типові фото в мережі - фото 379233

Instagram і реальність: блогерка висміює типові фото в мережі - фото 379234

Instagram і реальність: блогерка висміює типові фото в мережі - фото 379235

Instagram і реальність: блогерка висміює типові фото в мережі - фото 379236

Instagram і реальність: блогерка висміює типові фото в мережі - фото 379237

Instagram і реальність: блогерка висміює типові фото в мережі - фото 379238

Instagram і реальність: блогерка висміює типові фото в мережі - фото 379239

Instagram і реальність: блогерка висміює типові фото в мережі - фото 379240

Джерело всіх фото: instagram.com/the_truth_is_not_pretty

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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