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Коронавірус 8 березня

Як не товстіти без особливих обмежень в харчуванні

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Тренування - фото 1
Тренування / 365news

Зелений чай в поєднанні з фізичними вправами на чверть знижує відкладення ліпідів в печінці при вживанні жирної їжі.

Такі результати продемонстрував експеримент на мишах, які протягом 16 тижнів харчувалися важкою їжею, а потім отримували екстракт зеленого чаю і бігали в колесі.

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"Ми вважаємо, що поліфеноли зеленого чаю взаємодіють з травними ферментами, присутніми в тонкій кишці, і частково пригнічують розщеплення вуглеводів, жирів і харчових білків. Таким чином, якщо миша не переварює жир, він і пов'язані з ним калорії проходять через травну систему і відразу потрапляють в кал не відкладаючись", – пояснив керівник дослідження.

Фахівці відзначили, що це відкриття допоможе краще зрозуміти механізм, за допомогою якого поліфеноли зеленого чаю і фізичні вправи, "працюючи" разом, зменшують жирові відкладення.

Як не товстіти без особливих обмежень в харчуванні - фото 390505

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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