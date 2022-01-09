Як не стати жертвою грабіжників у людних місцях: важливі поради

Зимові свята тривають, тож по всій країні працюють різдвяні ярмарки та організовані різні святкові заходи. І в цей чарівний час збільшуються ризики пограбувань, тому нагадуємо, як уникнути втрат коштів та цінних речей у громадських місцях.

Різдвяні свята є особливим періодом затяжних вихідних, які надихають частіше проводити час з близькими, гуляти та забувати про турботи. Але в цей період активізовуються і шахраї та грабіжники. Тому на офіційній сторінці Патрульної поліції у фейсбуці вирішили нагадати, як не стати жертвою кишенькових злодіїв.

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Як вберегтись від крадіїв у людних місцях:

Тримайте сумки та наплічники не на плечах чи на спині, а в руках попереду себе;

Не показуйте гаманець у людних місцях;

Краще не носити з собою значні суми грошей, готівкою беріть лише стільки, скільки хочете витратити;

Будьте пильними, коли у транспорті хтось до вас притискається чи на вулиці підходить незнайомець;

Не використовуйте зовнішні кишені одягу для цінних речей (ключі, гаманець, телефон, документи), надавайте перевагу внутрішнім або поясним сумкам;

Не зберігайте пін-код разом з карткою у гаманці.

"Якщо ви стали очевидцем або жертвою правопорушення, повідомляйте про це на спецлінію 102 або зверніться до найближчого відділення поліції", – йдеться у повідомленні.

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