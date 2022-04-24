Як не стати жертвами квартирних крадіїв на Великдень: рекомендації від поліції

Крадіжки з квартир та приватних будинків – доволі популярне явище на свята. І Великдень – не виключення. Читайте далі, як вберегти своє помешкання від зловмисників у цей період.

Поки ви проводите час з рідними за затишним сімейним застіллям, злодії не сплять і можуть "полювати" саме на ваше житло. Адже вони вистежують пусті квартири чи особняки, власники яких вирушили погостювати у родичів на Великдень, й наживаються, користуючись ситуацією.

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У поліції дали кілька корисних порад про те, як уберегти своє житло від посягань грабіжників.

Як подбати про безпеку своєї домівки на Великдень

якщо ви залишили житло, попросіть сусідів, аби наглядали за помешканням під час вашої відсутності;

не діліться у соцмережах фото чи відео, які б могли свідчити про те, що вас немає вдома;

зачиняйте вікна і кватирки, особливо, коли мешкаєте на першому поверсі або у квартирах, розміщених поблизу пожежних драбин чи прибудов;

якщо ви самі вдома, не впускайте у квартиру незнайомих осіб, особливо в нічний час. Попередьте про це дітей.

Якщо ж ви все ж опинилися в подібній ситуації — не зволікайте, телефонуйте на лінію 102. Самостійно не намагайтесь зупинити правопорушника. Запам‘ятайте зовнішні ознаки, у що одягнений, номер автомобіля та в якому напрямку поїхав чи побіг, – додали у поліції.

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