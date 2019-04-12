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Як не платити за багаж в літаку: оригінальний спосіб заощадити
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Пасажирка авіакомпанії Thomas Cook Airlines Наталі Вінн знайшла незвичайний спосіб заощадити на подорожах. Коли її зупинили перед посадкою на рейс заявивши, що її валіза важить більше за норму провезення ручної поклажі, дівчина одягла на себе половину речей з багажу.
Пасажирку попросили зареєструвати її валізу як повноцінний багаж і доплатити за нього 118 доларів. Тоді дівчина відкрила її і одягла на себе сім суконь, дві пари взуття, дві пари шортів, спідницю і кардиган. Таким чином вона заощадила понад 100 доларів.
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"Єдиний, хто був незадоволений тим, що відбувається, – жінка на стійці реєстрації. Але вона все одно дозволила мені пройти в літак", – поділилася Вінн.
За словами дівчини, коли вона зайшла в літак в такому вигляді, інші пасажири сміялися над нею, а деякі навіть пропонували упакувати її речі в свій багаж. Співробітники Thomas Cook оцінили винахідливість дівчини і порівняли її вчинок з одним з епізодів популярного в 90-х серіалу "Друзі". У цьому епізоді Джої одягнув на себе весь гардероб Чендлера через помсту.
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