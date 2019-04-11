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Ломаченко – Кролла Гра престолів

ТОП-10 секретних деталей літака, про які не знають пасажири

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Секретні деталі літака - фото 1
Секретні деталі літака / pexels

Виявляється, у літаків є педалі, "чорний трикутник" і навіть гудок. Дізнайтеся, про що ще не знають пасажири авіалайнерів.

У літаку є приховані функції, незвичайні деталі і секретні кнопки, про існування яких пасажири навіть не здогадуються.

І ще: У літак не можна проносити рідину. Але чому?

Гудок

Літак може видавати звук, схожий на гудок потяга. Пілоти використовують його, тільки коли лайнер перебуває на землі. В повітрі система сигналізації відключається. Цей звуковий сигнал, перш за все, засіб зв'язку. Але і сама машина може видавати його, щоб попередити інженерів про те, що одна з систем вийшла з ладу або ж при загорянні на борту.

У літака є гудок - фото 320486
У літака є гудок

Педалі

Повітряні лайнери управляються не тільки кнопками і важелями, а й за допомогою двох педалей, розташованих під ногами пілотів. Коли літак злітає, вони контролюють його ногами. У повітряного судна є навіть педаль гальма.

Секретна кнопка підлокітника

Підлокітник крісла біля проходу здається нерухомим, але якщо уважно придивитися, то можна знайти кнопку. При її натисканні, підлокітник піднімається, що робить політ більш комфортним, і вставати із свого місця набагато простіше.

Пілоти керують літаком ще й педалями - фото 320485
Пілоти керують літаком ще й педалями

Чорний трикутник

Наклейка з маленьким чорним трикутником на стіні салону позначає, що тут є місце з найкращим видом на крило. Це крісло називають "сидіння Вільям Шетнер" за те, що в одному з фільмів персонаж цього актора з крісла поруч з чорним трикутником дивився у вікно і бачив гремліна, що сидить на крилі. Чорний трикутник дозволяє екіпажу швидко знайти ілюмінатор з найкращим оглядом для спостереження за положенням закрилків, в разі якщо датчики вийдуть з ладу.

Аварійна туалетна засувка

У надзвичайній ситуації бортпровідники можуть зайти в зайнятий туалет, відкривши його за допомогою маленької кнопки. Найчастіше вона розташована на дверях за знаком заборони на куріння.

Спеціальна наклейка позначає, що тут є місце з найкращим видом на крило - фото 320488
Спеціальна наклейка позначає, що тут є місце з найкращим видом на крило

Наручники

Якщо пасажир поводиться неадекватно, агресивно, то бортпровідники вправі зафіксувати його наручниками, а після посадки передати поліції аеропорту. Але це не стандартні металеві наручники поліцейських, а звичайні кабельні стяжки.

Отвір в ілюмінаторі

В ілюмінаторі літака є маленька дірочка, яка призначена для зняття тиску з внутрішньої панелі скла. Оскільки лайнери в польоті перебувають під тиском, вони потребують якогось запобіжного клапана, щоб мінімізувати величезне навантаження на вікна літака.

Секретні спальні - фото 320489
Секретні спальні

Секретні спальні

Мало хто замислюється, де бортпровідники сплять, передавши чергування колегам при тривалому перельоті. Тим часом більшість далекомагістральних літаків мають спеціальні відсіки з ліжками, щоб персонал міг відпочити. В "спальні" можна контролювати температуру і рівень освітлення.

Попільнички

Більшість пасажирів дивуються, навіщо в літаках є вбудовані попільнички, якщо курити на борту категорично заборонено. Але за правилами безпеки в літаку має бути місце, де можна загасити сигарету, – як раз у такій попільничці.

Жовті гачки

На крилах літака є маленькі жовті гачки. У разі приземлення на воду, вони працюють як рудиментарні поручні, до гаків можна прикріпити мотузку, щоб пасажирам було легше вийти з салону через крило.

У літаку є попільнички - фото 320491
У літаку є попільнички

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Джерело: thesun
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