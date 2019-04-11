ТОП-10 секретних деталей літака, про які не знають пасажири

Виявляється, у літаків є педалі, "чорний трикутник" і навіть гудок. Дізнайтеся, про що ще не знають пасажири авіалайнерів.

У літаку є приховані функції, незвичайні деталі і секретні кнопки, про існування яких пасажири навіть не здогадуються.

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Гудок

Літак може видавати звук, схожий на гудок потяга. Пілоти використовують його, тільки коли лайнер перебуває на землі. В повітрі система сигналізації відключається. Цей звуковий сигнал, перш за все, засіб зв'язку. Але і сама машина може видавати його, щоб попередити інженерів про те, що одна з систем вийшла з ладу або ж при загорянні на борту.

У літака є гудок

Педалі

Повітряні лайнери управляються не тільки кнопками і важелями, а й за допомогою двох педалей, розташованих під ногами пілотів. Коли літак злітає, вони контролюють його ногами. У повітряного судна є навіть педаль гальма.

Секретна кнопка підлокітника

Підлокітник крісла біля проходу здається нерухомим, але якщо уважно придивитися, то можна знайти кнопку. При її натисканні, підлокітник піднімається, що робить політ більш комфортним, і вставати із свого місця набагато простіше.

Пілоти керують літаком ще й педалями

Чорний трикутник

Наклейка з маленьким чорним трикутником на стіні салону позначає, що тут є місце з найкращим видом на крило. Це крісло називають "сидіння Вільям Шетнер" за те, що в одному з фільмів персонаж цього актора з крісла поруч з чорним трикутником дивився у вікно і бачив гремліна, що сидить на крилі. Чорний трикутник дозволяє екіпажу швидко знайти ілюмінатор з найкращим оглядом для спостереження за положенням закрилків, в разі якщо датчики вийдуть з ладу.

Аварійна туалетна засувка

У надзвичайній ситуації бортпровідники можуть зайти в зайнятий туалет, відкривши його за допомогою маленької кнопки. Найчастіше вона розташована на дверях за знаком заборони на куріння.

Спеціальна наклейка позначає, що тут є місце з найкращим видом на крило

Наручники

Якщо пасажир поводиться неадекватно, агресивно, то бортпровідники вправі зафіксувати його наручниками, а після посадки передати поліції аеропорту. Але це не стандартні металеві наручники поліцейських, а звичайні кабельні стяжки.

Отвір в ілюмінаторі

В ілюмінаторі літака є маленька дірочка, яка призначена для зняття тиску з внутрішньої панелі скла. Оскільки лайнери в польоті перебувають під тиском, вони потребують якогось запобіжного клапана, щоб мінімізувати величезне навантаження на вікна літака.

Секретні спальні

Секретні спальні

Мало хто замислюється, де бортпровідники сплять, передавши чергування колегам при тривалому перельоті. Тим часом більшість далекомагістральних літаків мають спеціальні відсіки з ліжками, щоб персонал міг відпочити. В "спальні" можна контролювати температуру і рівень освітлення.

Попільнички

Більшість пасажирів дивуються, навіщо в літаках є вбудовані попільнички, якщо курити на борту категорично заборонено. Але за правилами безпеки в літаку має бути місце, де можна загасити сигарету, – як раз у такій попільничці.

Жовті гачки

На крилах літака є маленькі жовті гачки. У разі приземлення на воду, вони працюють як рудиментарні поручні, до гаків можна прикріпити мотузку, щоб пасажирам було легше вийти з салону через крило.

У літаку є попільнички

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