На популярному курорті Таїланду введуть страту для туристів

Туристи, які ганяються за оригінальними знімками, змусили владу острова Пхукет піти на крайні заходи. Влада Таїланду збирається ввести смертну кару для мандрівників, які будуть робити селфі на тлі літаків, що пролітають над пляжем Мая Кхао.

Адміністрація міжнародного аеропорту Пхукет просила туристів не фотографуватися на пляжі Мая Кхао, тому що таким чином вони відволікають пілотів. Влада обіцяла спочатку закрити популярний пляж для туристів, однак жителі Пхукета обурилися, бо це знищить найголовніший дохід міста.

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Річ у тому, що пляж Мая Кхао розташований недалеко від аеропорту і всі літаки пролітають дуже низько. Це і приваблює туристів, які приїжджають туди, щоб зробити селфі на тлі лайнера.

На пляжі Мая Кхао заборонено фотографуватися на тлі літаків

Однак незабаром набери чинності закон, що забороняє це робити, а також відвідувати зону, яка розташована біля злітно-посадкової смуги. Порушникам загрожують високі штрафи. Якщо після подібного попередження вони повторно підуть проти закону, поплатяться життям.

Максимальне покарання – смертний вирок, – сказали представники влади.

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