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Як не отруїтися: базові правила безпечного харчування

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Як не отруїтись їжею та водою: ключові поради - фото 1
Як не отруїтись їжею та водою: ключові поради / Louis Hansel on Unsplash

Влітку шанси отруїтись збільшуються разом з кількістю смаколиків. Тому дуже важливо пам'ятати прості правила з напоями та їжею, які дозволять уникнути отруєння.

Часто через стрес, ритм життя та бажання скуштувати щось нове люди забувають про ключові правила профілактики харчових отруєнь. І це стосується не лише продуктів, а й води, якість яких може спричинити чимало складних захворювань.
Тому експерти з платформи доказової інформації про здоров'я під час війни "Бережи себе" нагадали, як обирати та готувати страви без шкоди для здоров'я.

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Фахівці наголошують, що через воду може передатись багато бактерій та вірусів, серед яких холера, гепатит A та кишкові віруси. Тому дуже важливо набирати воду у перевірених місцях. Якщо ж з цим виникають труднощі, то її потрібно кип'ятити щонайменше 5-7 хвилин, а також можна додати активоване вугілля.

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Як уникнути отруєння:

  • Вживайте чисту воду;
  • Завжди піддавайте їжу необхідній термічній обробці;
  • Зважайте на терміни, зовнішній вигляд та умови зберігання продуктів.
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Умови війни та окупації далеко не завжди дають змогу дотримуватися цих порад. Вибір їжі часом неможливий, і в таких випадках бажання зберегти життя буде на першому місці. Втім, краще не нехтувати будь-якою нагодою убезпечити себе – це може врятувати твоє здоров’я, – наголошують медики.

Також не забувайте про базову гігієну рук, а також якісне миття фруктів, овочів, ягід та зелені.

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