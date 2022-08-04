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Як не отримати тепловий удар: прості та важливі поради

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Тепловий удар: як уникнути і що робити в таких випадках - фото 1
Тепловий удар: як уникнути і що робити в таких випадках / Charlotte Coneybeer on Unsplash

Спекотна та сонячна погода може не лише покращувати настрій, а й вдаряти по здоров'ю. Тому розповідаємо, як уникнути теплового удару влітку.

Як би сильно вам не подобалось літо, але дуже важливо вміти турбуватись про себе у цей спекотний сезон. Через високу температуру повітря стрімко зростають шанси отримати тепловий удар, який передбачає головний біль, нудоту, запаморочення, погіршення травлення та навіть втрату свідомості. Тому експерти з платформи "Бережи себе" поділились простими та дієвими порадами, як уникнути теплового удару.

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Повномасштабна війна починалася в люті морози, а тепер випалює спекою, і з обома явищами нашим військовим та цивільним непросто. В умовах, коли немає можливості знаходитися в комфортному житлі з кондиціонером, знання про запобігання сонячним та тепловим ударам є особливо актуальними, – наголошують фахівці.

Як не отримати тепловий удар: правила поведінки влітку

  • Не забувайте пити вдосталь води;
  • Не ігноруйте капелюхи, кепки, панамки тощо. Важливо прикривати голову від прямого сонячного проміння;
  • Надавайте перевагу вільному одягу, який створено з натуральних матеріалів і яких прикриває тіло;
  • Користуйтесь засобами проти сонця з максимальним ступенем захисту.
Як не отримати тепловий удар: прості та важливі поради - фото 510902

Що робити, якщо у вас тепловий удар:

Як не отримати тепловий удар: прості та важливі поради - фото 510901

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