Як не отримати тепловий удар: прості та важливі поради

Тепловий удар: як уникнути і що робити в таких випадках / Charlotte Coneybeer on Unsplash

Спекотна та сонячна погода може не лише покращувати настрій, а й вдаряти по здоров'ю. Тому розповідаємо, як уникнути теплового удару влітку.

Як би сильно вам не подобалось літо, але дуже важливо вміти турбуватись про себе у цей спекотний сезон. Через високу температуру повітря стрімко зростають шанси отримати тепловий удар, який передбачає головний біль, нудоту, запаморочення, погіршення травлення та навіть втрату свідомості. Тому експерти з платформи "Бережи себе" поділились простими та дієвими порадами, як уникнути теплового удару.

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Повномасштабна війна починалася в люті морози, а тепер випалює спекою, і з обома явищами нашим військовим та цивільним непросто. В умовах, коли немає можливості знаходитися в комфортному житлі з кондиціонером, знання про запобігання сонячним та тепловим ударам є особливо актуальними, – наголошують фахівці.

Як не отримати тепловий удар: правила поведінки влітку

Не забувайте пити вдосталь води;

Не ігноруйте капелюхи, кепки, панамки тощо. Важливо прикривати голову від прямого сонячного проміння;

Надавайте перевагу вільному одягу, який створено з натуральних матеріалів і яких прикриває тіло;

Користуйтесь засобами проти сонця з максимальним ступенем захисту.

Що робити, якщо у вас тепловий удар:

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