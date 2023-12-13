Як не набрати вагу під час зимових свят: поради від тренерів та дієтологів

Святкові канікули – найнебезпечніший час для тих, хто має схильність до швидкого набору зайвої ваги. Застілля, багато вільного часу, збитий режим дня – і за декілька днів можна легко набрати пару зайвих кілограмів.

Зовсім скоро усі українці відзначатимуть Різдво та новорічні свята. Радіо Максимум розповідає поради, як на святкових канікулах не тільки зберегти вагу, але і почати худнути.

Варто знати: Меню на Святий вечір: які страви і скільки їх має бути на столі

Відмовляти собі у всьому, харчуючись лише сирими овочами? Чи махнути на все рукою та віддатися бажанню спробувати всі страви зі столу? Тренери та дієтологи поділилися головними лайфхаками, як уникнути набору ваги в період свят.

Які страви обрати для святкової вечері, якщо ви на дієті?

1. Страви з великою кількістю свіжих овочів. У якості заправки використовуйте кілька крапель лимону та столову ложку оливкової олії, або натуральний грецький йогурт. Така страва не лише низькокалорійна – на її споживання витрачається багато часу, унаслідок чого з’являється відчуття насиченості їжею.

2. Біле м’ясо, морепродукти та нежирна риба. Корисно, поживно та низькокалорійно. Наприклад, традиційний салат "Олів’є" можна приготувати з креветками чи куркою, а нарізку шинки замінити стравами на базі курки.

3. Желе. Це один із найлегших та найменш калорійних десертів на святковому столі.

4. Вода та домашній лимонад. Замініть промислові соки з високим вмістом цукру звичайною водою чи лимонадом. Або ж мінімізуйте споживання газованих напоїв із цукром та магазинних соків, замінивши їх корисними альтернативами.

5 способів, як стримати апетит у період свят

Деякі зміни в раціоні напередодні та під час свят дозволять уникнути зміни ваги та стресу, спричиненого суворими дієтами та інтенсивними тренуваннями.

• Перед святковою вечерею: перейдіть на переважно білкову дієту. З вуглеводів варто обирати бобові та злаки. Рекомендуємо зменшити кількість фруктів у раціоні, а також зовсім відмовитися від споживання хлібобулочних виробів і солодкого.

• Під час святкової вечері: накладайте їжу невеликими порціями. Віддавайте перевагу білковій їжі. Варто відмовитися від солодких напоїв та калорійних заправок до страв на кшталт магазинного майонезу чи соусів.

• Відразу після вечері: прогуляйтеся після прийому їжі. Прогулянка на свіжому повітрі у зимовому взутті нормалізує обмін речовин та дозволить спалити деяку кількість Ккал.

• Після свят: відновіть режим тренувань та спробуйте розвантажувальну дієту на овочах із додаванням протеїну.

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