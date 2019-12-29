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Чому варто пити каву: учені виявили нову корисну властивість

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Користь кави - фото 1
Користь кави

Чимало людей не уявляють свого ранку без горня кави, тому не дивно, що учені намагаються дослідити всі властивості цього традиційного ароматного напою. Виявилось, що є ще одна користь кави, про яку не було відомо раніше.

Дієтологи заявили, що не варто зовсім відмовлятись від кави, оскільки вона допомагає тим, у кого не зовсім здорове ставлення до їжі та спорту.

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Учені виявили, що ранковий напій дозволяє уповільнити процес відкладення ліпідів у жирових клітинах. Тобто, кофеїн здатен компенсувати негативні наслідки неправильного режиму харчування, який загрожує зайвою вагою та проблемами зі здоров'ям.

Це підтвердили експерименти на мишах: упродовж місяця одна група пила чай мате, а друга – чай без кофеїну. Виявилось, що піддослідні з першої команди мали на 22% менше жиру та взагалі на 16% меншу вагу, аніж ті, хто не вживали кофеїн. Відзначимо, що тварини отримали порцію напою, яку можна прирівняти до 4 горнят кави на день.

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Джерело: newsyou
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