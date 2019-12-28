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Медики нагадали про корисні властивості води з лимонним соком

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Вода з лимоном - фото 1
Вода з лимоном / kanalukraina

Хтось п'є воду з лимоном, щоб схуднути, а хтось вірить, що це допомагає виводити токсини. Ми розповімо, які властивості води з лимоном науково підтверджені.

Стимулює травлення

Саме тому першим напоєм, який ви п'єте вранці, має бути не кава, а лимонна вода. Така комбінація "будить" печінку, стверджує відомий американський дієтолог Франк Ліпман. Вся річ у тому, що наша внутрішня лабораторія сприймає лимонний сік як викид травних соків. І відповідає на це виділенням жовчі.

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Заповнює нестачу електролітів

Електроліти – речовини, що допомагають передавати електричні імпульси, без яких скорочення м'язів будуть ускладнені. Лимонний сік містить кальцій, калій і магній, а це три найбільш важливих електроліти, які допомагають тілу працювати.

Медики нагадали про корисні властивості води з лимонним соком - фото 376914

Дає добову дозу вітаміну C

Лимон середнього розміру містить близько 83 мг вітаміну С, а апельсин близько 63,5 мг. А чашка лимонного соку містить 112 мг (чоловікові необхідно 105 мг в день, а жінці 85 мг). Крім користі для здоров'я, це ще й зовнішній вигляд. Дослідження, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування, показало: жінки 40-74 років, які отримували щодня дозу вітаміну С, мали менше зморшок і менш суху шкіру, ніж однолітки, які не вважали за потрібне це робити.

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Джерело: kanalukraina
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