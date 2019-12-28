На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Медики нагадали про корисні властивості води з лимонним соком
-
- 21
Хтось п'є воду з лимоном, щоб схуднути, а хтось вірить, що це допомагає виводити токсини. Ми розповімо, які властивості води з лимоном науково підтверджені.
Стимулює травлення
Саме тому першим напоєм, який ви п'єте вранці, має бути не кава, а лимонна вода. Така комбінація "будить" печінку, стверджує відомий американський дієтолог Франк Ліпман. Вся річ у тому, що наша внутрішня лабораторія сприймає лимонний сік як викид травних соків. І відповідає на це виділенням жовчі.
І ще: Чому потрібно щодня їсти хурму: корисні властивості цього фрукта
Заповнює нестачу електролітів
Електроліти – речовини, що допомагають передавати електричні імпульси, без яких скорочення м'язів будуть ускладнені. Лимонний сік містить кальцій, калій і магній, а це три найбільш важливих електроліти, які допомагають тілу працювати.
Дає добову дозу вітаміну C
Лимон середнього розміру містить близько 83 мг вітаміну С, а апельсин близько 63,5 мг. А чашка лимонного соку містить 112 мг (чоловікові необхідно 105 мг в день, а жінці 85 мг). Крім користі для здоров'я, це ще й зовнішній вигляд. Дослідження, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування, показало: жінки 40-74 років, які отримували щодня дозу вітаміну С, мали менше зморшок і менш суху шкіру, ніж однолітки, які не вважали за потрібне це робити.
Читайте також: 10 дурних запитань кондитеру: як розпочати власну справу
-
16:2354-річна Елізабет Херлі зваблює Instagram розкішним виглядом
-
16:15Як зустріти Новий 2020 рік Щура: поради щодо одягу, меню та декорацій
-
15:52Яку погоду чекати в Україні в останні дні грудня
-
15:30Беленюк зі Слуги народу натякнув на перехід в UFC
-
15:19Як правильно складати пазли: кумедне фото розсмішило мережу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:08Головні відкриття 2019 в українській музиці: ТОП новачків, які стали зірками
-
15:05Салати без майонезу на Новий рік 2020: прості рецепти корисних страв
-
14:52У цих знаків Зодіаку будуть найкрутіші новорічні канікули
-
14:43Медики нагадали про корисні властивості води з лимонним соком
-
14:19Чому "Матір драконів" Емілія Кларк не робить селфі з фанатами
-
14:10Імбирне печиво на Новий рік: смачні рецепти різдвяних пряників у фото
-
13:55Анджей Сапковський прокоментував серіал "Відьмак"
-
13:22Найпопулярніші помилки у харчуванні, яких припускається кожен
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:00З прийдешнім Новим роком 2020! Найкращі привітання з наступаючим святом
-
12:50Коли пішов у відпустку на Різдво: епічне фото офісу
-
12:26Не фотошоп: Демі Роуз показала апетитні форми на відео
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, цитата чи згенерований текст
-
11:52Як стати успішним і зосередженим: просте правило 90/90/1
-
11:22Конкурент для малюка Йоди: новий трейлер Соніка підкорив фанатів
-
10:52Як дієти впливають на самотність: несподіване дослідження
-
10:35Як обрати смачну червону ікру на Новий рік: прості поради
-
10:21Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото
-
09:55Белла Хадід розбурхала мережу пікантним відео
-
15:08Головні відкриття 2019 в українській музиці: ТОП новачків, які стали зірками
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, цитата чи згенерований текст
-
10:35Як обрати смачну червону ікру на Новий рік: прості поради
-
09:31Погода в Україні 28 грудня: снігопади та сильний вітер
-
08:14Чому потрібно щодня їсти хурму: корисні властивості цього фрукта
- 27 грудня
-
21:45Переможниця Топ-модель по-українськи 3 сезон – Мальвіна Чукля: біографія й фото красуні
-
20:15Дарма витрачені гроші: ці смартфони 2019 року не варті вашої уваги
-
18:00ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+)
-
16:2110 дурних запитань кондитеру: як розпочати власну справу
-
15:00У яких випадках ваше авто можуть забрати на штрафмайданчик і як його повернути
-
13:00ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі
-
11:09KAZKA – NIRVANA: новий альбом гурту, який ви будете слухати на повторі
-
10:20Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними
-
08:25Психологи пояснили, чому не варто сидіти на дієті під час новорічних свят
- 26 грудня
-
21:58Що корисніше для чоловіків: ремінь чи підтяжки
-
20:11Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
18:05Маркес, Орвелл, Кінг: 10 найкращих зарубіжних книжок 2019 року
-
16:21Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн
-
14:15Лайфак для водіїв: як легко прибрати вм'ятину на бампері, використовуючи чайник
-
12:10Підсумки року: ТЕСТ, як ти провів 2019-й
-
10:22Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+)
-
07:18Погода в Україні 26 грудня: у яких областях пройде мокрий сніг
- 25 грудня
-
21:24Скільки має тривати ідеальна відпустка, аби відновитися сповна
-
19:52Радіо Максимум рекомендує: ТОП флагманських смартфонів 2019 року
-
17:21Іронія долі: як змінилися актори улюбленого новорічного фільму