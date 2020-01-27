Чому варто їсти жирну рибу

Риба, за словами вчених, це чудовий зразок харчових джерел омега-3 жирних кислот.

Вчені стверджують, що регулярне включення цих продуктів у раціон харчування знижує рівень високого холестерину в крові та підвищує ефективність антидепресантів.

І ще: Кому особливо корисно їсти квашену капусту

Проведене дослідження продемонструвало, що споживання продуктів, багатих омега-3-поліненасиченими жирними кислотами є оздоровчим для організму і навіть знижує ризик ранньої смерті. Перш ніж зробити такий висновок, вчені проаналізували дані 420 тисяч людей.

Риба, за словами вчених, це чудовий зразок харчових джерел омега-3 жирних кислот. У березні минулого року американські фахівці опублікували результати дослідження, яке показало, що регулярне вживання риби покращує стан серцево-судинної системи, а також знижує ризик розвитку розсіяного склерозу. Зроблені ними обчислення показали, що завдяки рибі ймовірність виникнення склерозу знижується на цілих 45%.

Читайте також: Чому категорично не можна тренуватися натщесерце