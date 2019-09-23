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Як НЕ можна пити вино: три непробачні помилки
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А ви впевнені, що правильно п'єте вино? Розповідаємо про "найстрашніші" заборони, якими поділилися винні сомельє.
Класти у вино лід. Багато хто звик охолоджувати тепле вино одним-двома кубиками льоду. Однак при контакті з водою порушується баланс благородного напою: його тонкий аромат і структурований смак пропадуть, як тільки їх розбавить лід.
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Пити вино з солодощами. Вино і пляцок – одне з найгірших поєднань. По-перше, солодке перебиває смак напою і не дає як слід ним насолодитися. По-друге, організм спочатку почне розщеплювати солодке, тому що глюкоза для нього в пріоритеті, а розщеплення алкоголю залишиться на потім. У підсумку – викид інсуліну в кров, швидке сп'яніння і важке похмілля.
Пити давно відкрите вино. Навіть якщо ви зберігали вино в холодильнику, щільно закупорили пляшку, не варто пити його через тиждень. Як тільки вино відкорковане, в ньому запускаються процеси окислення, і чим довше воно стоїть, тим гірше буде смак. Тому якщо з моменту відкриття пройшло більше двох днів, вино краще не пити, а, до прикладу, використати його у кулінарії.
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