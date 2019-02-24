Як називатиметься новий фільм про Джеймса Бонда: всі деталі

Стало відомо, коли вийде і як буде називатися нова стрічка про суперагента Джеймса Бонда. Читайте детальніше на Радіо МАКСИМУМ!

Нарешті фанатів "бондіани" потішили новими деталями майбутнього стрічки. За словами інсайдерів, робоча назва свіжого фільму звучить як "Шаттерхенд" (Shatterhand), яка відсилає до відомого роману Флемінга "Живеш тільки двічі".

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Річ у тому, що в одного з головних злодіїв серії оповідань про Бонда був чоловік під псевдонімом Доктор Шаттерхенд. Щоправда, поки невідомо, чи саме з такою назвою фільм вийде у прокат. Прем'єра нового "Бонда" запланована на 8 квітня 2020 року.

Що ж до головних героїв, то у вже 25-й частині "бондіани" можна буде побачити Деніела Крейга, Наомі Гаррі, Леа Сейду, Бена Вішоу, Рейфа Файнса та інших.

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