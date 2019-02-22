The Angry Birds Movie 2: з'явився новий тизер мультфільму

У мережі з'явився перший тизер до продовження мультфільму про The Angry Birds, який вийде вже влітку. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кінокомпанія Sony Pictures потішила фанатів яскравих пригод "злих птахів" тизером-трейлером до другої частини мультфільму The Angry Birds Movie 2. Відомо, що прем'єра картини запланована вже на літо 2019.

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Сюжет нового мультфільму розповість про нового героя – Зету, пташку, яка звикла жити у крижаних умовах, але раптово потрапила до світу вже відомих нам персонажів. Ролі озвучували Нікі Мінаж, Пітер Дінклейдж, Денні Макбрайт, Джейсон Судейкіс та інші.

The Angry Birds Movie 2, дивитись трейлер онлайн:

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