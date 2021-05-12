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Як навчитися прощати образи: кілька простих порад

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Як навчитись відпускати образи - фото 1
Як навчитись відпускати образи

Кожна людина хоча б кілька разів стикалась з несправедливістю та образами. Однак жити з цим доволі складно, тому розповідаємо, як навчитись відпускати негатив.

Старі розчарування заважають рухатись вперед, а злість лише нагадує про них і продовжує завдавати моральної шкоди. Тому дуже важливо вміти пробачати образи, щоб розвиватись, пояснюють на Телеграм-каналі Психологічна підтримка.

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Як відпустити образи?

  • Ключовим у прощенні є розуміння, що воно потрібне більше вам, аніж кривдникові. Адже саме ви страждаєте від негативних емоцій та переживань.
  • Будь-яка подія є досвідом та життєвим уроком, а невдалі моменти життя допомагають краще обирати коло спілкування, цінувати людей та не повторювати помилки.
  • Діліться емоціями з близькими, зверніться до психолога, якщо відчуваєте, що цей тягар не вдається скинути самостійно. Можна навіть написати листа кривдникові, але не відправляти. Поступово стане легше.
  • Пригадайте, як самі робити помилки чи ображали когось. Ніхто не ідеальний, тому не варто тримати зла на тих, хто змусив вас перейматись.
Як навчитися прощати образи: кілька простих порад - фото 459039

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