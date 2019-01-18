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Сезонні розпродажі: корисні поради і лайфхаки для затятих шоперів
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У січні приходить час, коли шопінг зі звичайної прогулянки магазинами перетворюється у справжнє полювання. Як одягатися круто, витрачаючи при цьому мінімальну суму, – читай у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ!
Зимові і літні сезонні знижки – це спокуслива можливість оновити свій гардероб, не завдаючи непоправного удару своєму гаманцю. Традиційно в сезон розпродажів магазини реалізують продукцію минулих колекцій за цінами, вкрай привабливим для покупців. В окремих точках знижки можуть доходити до заповітних 90%. Зазвичай акції стартують від 20-30%, але в наступні тижні ростуть до 50%, 70% і, якщо пощастить, навіть вище.
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Найголовніше – потрібно приблизно розуміти, які речі зараз хіти сезону: ідеї вдалого образу можна підгледіти у модних журналах або ж підпишися на блогерів в Instagram, стиль яких тобі подобається. Так ти будеш в курсі модних трендів і знатимеш, на що більше звертати увагу під час закупів.
Розумно було б на сезонному розпродажі купити хороші базові речі, які ніколи не виходить з моди і вже до цієї бази докуповувати доповнення:
- Стильні речі відомих брендів (непогані інвестиції у гардероб на пару років);
- Екстрамодний модний одяг у магазинах мас-маркету, від яких не шкода буде позбутися, як тільки мода на них вийде;
- Аксесуари, яскраві елементи або ж оригінальне взуття, за допомогою чого можна буде зробити цікавий акценту у твоєму образі.
Навіть найпростіше поєднання футболки і джинсів можна грамотна і круто обіграти. Тут на допомогу можуть прийти і цікаве взуття, і стильний годинник або ж браслет, відмінно підкреслить індивідуальність зав’язана на голові бандана чи кепка.
Розпродаж – це круто, але головне не втрачати голови і не скуповувати все підряд. Перед стартом сезонних знижок пройдися по улюблених магазинах і придивися до речей, які припали до душі. А на розпродажі уже купити омріяні обновки. Варто лише пам’ятати, що до фінальних днів, коли знижки сягають 70% далеко не всі розміри доживають.
Маленький лайфхак: викупити річ на ранніх етапах розпродажу, а вже ближче до фіналу, якщо залишиться розмір і з якістю все буде добре, можна здати річ і купити дешевший варіант. Або спробувати здати і відразу ж купити, але вже за зниженою ціною.
Ще один ідеальний спосіб одягатися недорого і круто – шукати магазини місцевих молодих дизайнерів. Зазвичай там завжди є щось незвичайне. Адже модельєри приділяють більше уваги дизайну і тканинам, а тираж лімітований. У дизайнерів так само існує сезон знижок, де ти зможеш купити одяг не дорожче, ніж в звичних торгових центрах.
Не забувай про знижки для працівників магазинів. Випрошувати у кожного продавця знижку не варто, але якщо в магазині працює ваш друг, то чому ні.
Пам'ятай і про секонд-хенди, де можна знайти гідні бренди і чудову якість за ціною набагато нижчою за магазинну. Шукай джинси, футболки, светри і верхній одяг, а ось з взуттям, спідньою білизною і шапками будь обережним.
Досвідчені шопери діляться секретами вдалих покупок на розпродажах:
- На початку сезону знижки становлять 20-30%, але асортимент величезний;
- В кінці сезону можна купити товар на за знижкою у 70%, але вибір моделей і розмірів вже обмежений;
- Потрібно стежити за стартом розпродажів в кожному супермаркеті, торговому центрі, оскільки однієї конкретної дати не існує;
- Найкращий вибір зазвичай в четвер, коли магазини готуються до вихідних і поповнюють асортимент;
- Великі галереї і торгові центри можуть оголосити “день знижок” або “ніч знижок” незалежно від сезону розпродажів.
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