Сезонні розпродажі: корисні поради і лайфхаки для затятих шоперів

У січні приходить час, коли шопінг зі звичайної прогулянки магазинами перетворюється у справжнє полювання. Як одягатися круто, витрачаючи при цьому мінімальну суму, – читай у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ!

Зимові і літні сезонні знижки – це спокуслива можливість оновити свій гардероб, не завдаючи непоправного удару своєму гаманцю. Традиційно в сезон розпродажів магазини реалізують продукцію минулих колекцій за цінами, вкрай привабливим для покупців. В окремих точках знижки можуть доходити до заповітних 90%. Зазвичай акції стартують від 20-30%, але в наступні тижні ростуть до 50%, 70% і, якщо пощастить, навіть вище.

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Секрети сезонних розпродажів

Найголовніше – потрібно приблизно розуміти, які речі зараз хіти сезону: ідеї вдалого образу можна підгледіти у модних журналах або ж підпишися на блогерів в Instagram, стиль яких тобі подобається. Так ти будеш в курсі модних трендів і знатимеш, на що більше звертати увагу під час закупів.

Розумно було б на сезонному розпродажі купити хороші базові речі, які ніколи не виходить з моди і вже до цієї бази докуповувати доповнення:

Стильні речі відомих брендів (непогані інвестиції у гардероб на пару років);

Екстрамодний модний одяг у магазинах мас-маркету, від яких не шкода буде позбутися, як тільки мода на них вийде;

Аксесуари, яскраві елементи або ж оригінальне взуття, за допомогою чого можна буде зробити цікавий акценту у твоєму образі.

Навіть найпростіше поєднання футболки і джинсів можна грамотна і круто обіграти. Тут на допомогу можуть прийти і цікаве взуття, і стильний годинник або ж браслет, відмінно підкреслить індивідуальність зав’язана на голові бандана чи кепка.

Варто звертати увагу на базові речі

Розпродаж ­– це круто, але головне не втрачати голови і не скуповувати все підряд. Перед стартом сезонних знижок пройдися по улюблених магазинах і придивися до речей, які припали до душі. А на розпродажі уже купити омріяні обновки. Варто лише пам’ятати, що до фінальних днів, коли знижки сягають 70% далеко не всі розміри доживають.

Маленький лайфхак: викупити річ на ранніх етапах розпродажу, а вже ближче до фіналу, якщо залишиться розмір і з якістю все буде добре, можна здати річ і купити дешевший варіант. Або спробувати здати і відразу ж купити, але вже за зниженою ціною.

Ще один ідеальний спосіб одягатися недорого і круто – шукати магазини місцевих молодих дизайнерів. Зазвичай там завжди є щось незвичайне. Адже модельєри приділяють більше уваги дизайну і тканинам, а тираж лімітований. У дизайнерів так само існує сезон знижок, де ти зможеш купити одяг не дорожче, ніж в звичних торгових центрах.

Придивляйся до речей ще до старту розпродажу

Не забувай про знижки для працівників магазинів. Випрошувати у кожного продавця знижку не варто, але якщо в магазині працює ваш друг, то чому ні.

Пам'ятай і про секонд-хенди, де можна знайти гідні бренди і чудову якість за ціною набагато нижчою за магазинну. Шукай джинси, футболки, светри і верхній одяг, а ось з взуттям, спідньою білизною і шапками будь обережним.

Досвідчені шопери діляться секретами вдалих покупок на розпродажах:

На початку сезону знижки становлять 20-30%, але асортимент величезний;

В кінці сезону можна купити товар на за знижкою у 70%, але вибір моделей і розмірів вже обмежений;

Потрібно стежити за стартом розпродажів в кожному супермаркеті, торговому центрі, оскільки однієї конкретної дати не існує;

Найкращий вибір зазвичай в четвер, коли магазини готуються до вихідних і поповнюють асортимент;

Великі галереї і торгові центри можуть оголосити “день знижок” або “ніч знижок” незалежно від сезону розпродажів.

Не забувай про гідні речі на секонд-хендах

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