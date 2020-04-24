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Як навчитись частіше пити воду: три дієві поради

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Вода - фото 1
Вода / zdorovia

Всі лікарі одноголосно рекомендують щодня пити вдосталь води, однак доволі складно створити таку звичку. Зібрали прості лайфхаки, як частіше пити воду.

Додайте смаку

Чимало людей відмовляються від звичайної води через те, що вона не має чітко вираженого смаку. Однак це легко змінити: замість льоду додавайте заморожені фрукти та овочі або ж різні пахучі трави, приміром, мелісу, м'яту чи навіть корицю.

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Як навчитись частіше пити воду: три дієві поради - фото 368186
Як звикнути пити воду щодня

Не повну склянку

Доволі важко психологічно випити повну склянку води, тому найлегший спосіб побороти цей бар'єр – це наливати половину горня. Так ви точно вип'єте все.

Пийте, коли дратуєтесь або чекаєте

Якщо ви маєте зайвий час або почуваєтесь роздратованим, то згадайте про склянку води. Кілька ковтків змусять тривожність відійти, а також втамують голод.

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Джерело: zdorovia
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