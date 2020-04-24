Як навчитись частіше пити воду: три дієві поради

Всі лікарі одноголосно рекомендують щодня пити вдосталь води, однак доволі складно створити таку звичку. Зібрали прості лайфхаки, як частіше пити воду.

Додайте смаку

Чимало людей відмовляються від звичайної води через те, що вона не має чітко вираженого смаку. Однак це легко змінити: замість льоду додавайте заморожені фрукти та овочі або ж різні пахучі трави, приміром, мелісу, м'яту чи навіть корицю.

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Як звикнути пити воду щодня

Не повну склянку

Доволі важко психологічно випити повну склянку води, тому найлегший спосіб побороти цей бар'єр – це наливати половину горня. Так ви точно вип'єте все.

Пийте, коли дратуєтесь або чекаєте

Якщо ви маєте зайвий час або почуваєтесь роздратованим, то згадайте про склянку води. Кілька ковтків змусять тривожність відійти, а також втамують голод.

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