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Кава, приготовлена цим способом, може продовжити ваше життя
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Норвезькі та шведські кардіологи і дієтологи вважають, що використання фільтра при приготуванні кави безпосередньо пов'язане з довголіттям. Розповідаємо, чому вони наполегливо рекомендують пити саме фільтровану каву.
Нефільтрована кава містить речовини, що підвищують рівень холестерину в крові. Використання фільтра видаляє їх і знижує ймовірність серцевих нападів і передчасної смерті. Так стверджує Даг Тель, провідний автор дослідження з Гетеборзького університету (Швеція). Однак це – погана новина для тих, хто віддає перевагу грецькому або турецькому методам кавоваріння.
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Нефільтрована кава, а також кава, приготована у френч-пресі, містить більше речовин, які підвищують рівень тригліцеридів і холестерину, вважають дослідники. Натомість паперовий фільтр, через який кава ллється тоненькою цівкою, затримує ці шкідливі речовини. Учені також дійшли висновку, що пити фільтровану каву корисніше, ніж не пити каву взагалі.
У новому дослідженні, яке тривало 20 років, взяли участь понад пів мільйона здорових норвезьких чоловіків і жінок у віці від 20 до 79 років. Результати показали, що вживання нефільтрованої кави підвищує ризик смерті у чоловіків, старших за 60 років. У них частіше спостерігалися серцево-судинні захворювання.
Вживання фільтрованої кави було пов'язане зі зниженням ризику смерті через будь-яку причину на 15 відсотків, а також зниженням ризику смерті від серцево-судинних захворювань у чоловіків на 12% і жінок – на 20%.
Дослідження показало, що у тих, хто пив від однієї до чотирьох чашок фільтрованої кави на день, був найнижчий рівень смертності. Нові висновки підтверджують результати інших досліджень, присвячених користі кави для здоров'я. За даними Американської асоціації кардіологів, фільтрована кава підвищує розумову сконцентрованість та працездатність, а також підіймає настрій.
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