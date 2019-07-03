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Що буде з організмом, якщо робити планку щодня
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Вважається, що планка – надзвичайно ефективна вправа, яка допоможе докорінно змінити тіло. Вона, мабуть, ніколи не вийде з моди і буде користуватися популярністю як серед чоловіків, так і серед жінок.
Але як же змінюється тіло, якщо планку робити щодня? Читайте далі.
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Тіло прийде в тонус
Планка корисна для всіх основних груп м'язів, які відповідають за різні речі. Наприклад, поперечні м'язи живота відповідальні за підняття важких предметів, прямий м'яз живота відповідає за кубики преса, а косі м'язи живота – за "вигин" і "перекручування" тулуба. Сідничні м'язи відповідають за поставу. Дуже важливо, щоб вони були у тонусі. Причому планку можна робити не тільки для того, щоб нарощувати м'язи, але і продовжувати робити це для профілактики. Це дозволить зміцнити м'язи та забезпечити якісну підтримку спини.
Покращиться метаболізм
Планка стане відмінною вправою для схуднення. Вона дозволить спалювати калорії, зміцнювати м'язи та спалювати жир. Але важливо робити її щодня. Особливо це корисно при сидячій роботі. Якщо робити планку щодня до або після роботи протягом 10 хвилин, то можна істотно поліпшити метаболізм.
Покращиться постава
Планка ідеальна для поліпшення постави. Це одна з найефективніших для спини вправ. Постава підтримує кістки в правильному положенні, а це робить суглоби та м'язи сильнішими. До того ж це забезпечує гарну, граціозну ходу, робить людину впевненішою у собі та здоровою.
Розвиток рівноваги
Якщо ви не можете встояти на одній нозі більше, ніж кілька секунд, то вам терміново треба робити регулярно планку. Ця вправа допоможе розвивати рівновагу. Дуже часто цей показник говорить про слабкість м'язів, у тому числі живота. А завдяки планці можна їх розвинути та поліпшити.
Покращиться гнучкість
Гнучкість пов'язана з виконанням планки. Завдяки тому, що планка залучає задні групи м'язів, включаючи плечі, лопатки та ключиці, а також розтягує сухожилля, стопи і пальці ніг, то гнучкість істотно покращиться. А бічна планка дозволить розробити косі м'язи, що теж позитивно вплине на тіло.
Покращаться функції нервової системи
Планка має позитивний вплив і на нервову систему. Завдяки їй можна поліпшити стан не тільки тіла, а й душі. Як і будь-яка фізична вправа, планка забезпечує гарний настрій. Річ у тім, що вона розтягує м'язи і сприяє зняттю напруги.
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