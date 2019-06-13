Науковці встановили фактори, які впливають на орієнтацію чоловіків

Вчені стверджують, що розкрили три основні чинники, які підвищують ймовірність того, що хлопчик народиться геєм.

Дослідники припускають, що до таких факторів належать наявність в сім'ї декількох старших братів, інших геїв, а також якщо хлопчик лівша. За словами вчених, геї приблизно на 34% частіше є лівшами, ніж гетеросексуали. Крім того, наявність одного або декількох старших братів також збільшує ризик гомосексуальності на 14,8%.

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Ще один важливий фактор – наявність в сім'ї геїв, як з боку матері, так і батька. Це підвищує ймовірність гомосексуальності, при цьому цей фактор значною мірою відокремлений від інших.

Три фактори, які впливають на гомосексуальність

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