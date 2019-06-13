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Науковці встановили фактори, які впливають на орієнтацію чоловіків

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Які фактори впливають на орієнтацію чоловіків - фото 1
Які фактори впливають на орієнтацію чоловіків / testometrika

Вчені стверджують, що розкрили три основні чинники, які підвищують ймовірність того, що хлопчик народиться геєм.

Дослідники припускають, що до таких факторів належать наявність в сім'ї декількох старших братів, інших геїв, а також якщо хлопчик лівша. За словами вчених, геї приблизно на 34% частіше є лівшами, ніж гетеросексуали. Крім того, наявність одного або декількох старших братів також збільшує ризик гомосексуальності на 14,8%.

І ще: Чи є межа людській витривалості?

Ще один важливий фактор – наявність в сім'ї геїв, як з боку матері, так і батька. Це підвищує ймовірність гомосексуальності, при цьому цей фактор значною мірою відокремлений від інших.

Три фактори, які впливають на гомосексуальність - фото 334025
Три фактори, які впливають на гомосексуальність

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