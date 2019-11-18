Як насправді виглядає зимовий кемпінг: кумедне відео підкорює Reddit

У мережі набуває популярності запис із зимового кемпінгу, який показує реалії подорожей з наметом у холодну пору року. Щоправда, родзинкою став саме другий мандрівник!

На платформі Reddit користувач з ніком solateor поділився веселим записом, який чудово демонструє кемпінг взимку. За короткий час ролик побачили понад 56 тисяч осіб, а ще більш як 500 залишили коментарі. А все тому, що на відео можна побачити, як двох туристів прокидаються: один поступово вилазить зі спальника, допомагає звільнитись іншому. Виявилось, що колегою у мандрівці став пухнастий пес, який також спокійно відпочивав у теплому спальнику.

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