Як насправді виглядає відома модель Victoria's Secret на відпочинку: фото

На подіумі ангели Victoria's Secret нагадують неземних жінок з ідеальною вродою та тілом, але чи такі ж вони у звичайному житті. Це продемонструвала на власному прикладі модель Жизель Олівейра.

26-річна бразильська модель та ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра встигає займатись не лише власною кар'єрою, а й підкорює серця на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад 1,2 млн користувачів. І це не дивно, адже навіть поза роботою Жизель виглядає чудово. До того ж, дівчина активно ділиться кадрами зі зйомок та звичайних буднів, не соромлячись здатись не ідеальною.

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Це підтверджують і недавні фото моделі на відпочинку, на яких вона позує абсолютно без косметики у спокусливому бікіні та легкій спідниці. Природна врода цієї красуні не змушує сумніватись у тому, що ангели і справді бувають у реальному житті.



Джерело всіх фото: instagram.com/giizeleoliveira

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