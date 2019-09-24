Відома модель у латексі здивувала прихильників (фото)

Популярна модель Кендалл Дженнер похизувалась стрункою фігурою у латексному боді, який став родзинкою її образу на церемонії вручення Еммі 2019. Але цього разу красуня позувала лише в обтислому костюмі.

23-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя сімейства Кардашян Кендалл Дженнер також встигає займатись веденням сторінки в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 116 мільйонів користувачів. Там юнка ділиться найцікавішими моментами свого життя, не надто підбираючи слова та не думаючи про реакцію інших. Вочевидь, саме зовсім інша позиція молодшої сестри Кім Кардашян і змушує кількість прихильників в мережі зростати з кожним днем.

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Нещодавно Кендалл вирішила потішити фанів свіжими кадрами залаштунками церемонії вручення "телевізійного Оскара" Еммі 2019. Для такого заходу дівчина обрала ефектну обтислу сукню у квіти із латексним боді. Однак за об'єктивами камер Дженнер ходила лише у гарячому боді та на каблуках, чим не могла не поділитись з підписниками. До того ж, вона показала свого "близнюка", а саме добермана, який доволі доброзичливо поводився.

Джерело фото: instagram.com/kendalljenner

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