На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Відома модель у латексі здивувала прихильників (фото)
-
- 8
Популярна модель Кендалл Дженнер похизувалась стрункою фігурою у латексному боді, який став родзинкою її образу на церемонії вручення Еммі 2019. Але цього разу красуня позувала лише в обтислому костюмі.
23-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя сімейства Кардашян Кендалл Дженнер також встигає займатись веденням сторінки в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 116 мільйонів користувачів. Там юнка ділиться найцікавішими моментами свого життя, не надто підбираючи слова та не думаючи про реакцію інших. Вочевидь, саме зовсім інша позиція молодшої сестри Кім Кардашян і змушує кількість прихильників в мережі зростати з кожним днем.
І ще: Спокуслива Емілі Ратажковскі зваблює фанатів у білизні (фото)
Нещодавно Кендалл вирішила потішити фанів свіжими кадрами залаштунками церемонії вручення "телевізійного Оскара" Еммі 2019. Для такого заходу дівчина обрала ефектну обтислу сукню у квіти із латексним боді. Однак за об'єктивами камер Дженнер ходила лише у гарячому боді та на каблуках, чим не могла не поділитись з підписниками. До того ж, вона показала свого "близнюка", а саме добермана, який доволі доброзичливо поводився.
Джерело фото: instagram.com/kendalljenner
Читайте також: Еммі 2019: Кім Кардашян розбурхала мережу звабливим декольте
-
10:24Відома модель у латексі здивувала прихильників (фото)
-
09:52Чим займаються домашні улюбленці, коли ніхто не бачить
-
09:27Виступ шведської школярки на саміті ООН, який варто побачити кожному
-
08:52Рятувальники оголосили небезпеку в Україні
-
08:29Спокуслива Емілі Ратажковскі зваблює фанатів у білизні (фото)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:54Науковці переконані, що цей популярний засіб не захистить вас від грипу
-
07:31Найпопулярніші бюджетні авто серед українців
-
07:17Погода в Україні 24 вересня: де буде найхолодніше
- 23 вересня
-
23:58У популярному туристичному місті планують ввести податок
-
23:41Блогер відвідав сім чудес світу за сім днів
-
23:25Виводимо її на чисту воду: як зрозуміти, що вона не симулює
-
23:05Оголошений найкращий футболіст і воротар світу 2019 за версією FIFA
-
22:56Тремтячий манекен став мемом на всі випадки життя (смішне відео)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
22:43Науковці назвали корисне для мозку заняття
-
22:23Як НЕ можна пити вино: три непробачні помилки
-
22:14Не гнеться та майже не царапається: iPhone 11 Pro Max перевірили на міцність
-
21:51Цей продукт робить схуднення на 80% ефективнішим
-
21:42Новий Jaguar F-Type стане конкурентом Porsche 911
-
21:21Потап і Настя Каменських вкрай відверто танцювали у клубі: відео
-
21:10Скільки потрібно українцям працювати, щоб купити новий iPhone
-
21:0024 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:56Названі найбільш завантажені станції київського метро
-
20:45Вибір матері 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ, сюжет
-
09:27Виступ шведської школярки на саміті ООН, який варто побачити кожному
-
07:17Погода в Україні 24 вересня: де буде найхолодніше
- 23 вересня
-
23:25Виводимо її на чисту воду: як зрозуміти, що вона не симулює
-
21:10Скільки потрібно українцям працювати, щоб купити новий iPhone
-
18:21Незабутній відпочинок: чому варто поїхати у Доломітові Альпи
-
15:10Хто ти з серіалу Друзі? ТЕСТ про улюблених героїв
-
12:17Як швидко схуднути: ці заняття спалюють 700 калорій за годину
-
09:33Еммі 2019: список переможців, які вас здивують
-
07:33Лікарі закликають відмовитися від цієї щоденної звички
- 22 вересня
-
23:27Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі
-
21:55Кайлі Дженнер нервово курить: сексуальна Леся Нікітюк неабияк розігріла мережу
-
19:50Rotten Tomatoes назвав 20 найкращих серіалів 90-х, які варто подивитися
-
17:10Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками
-
14:30В Україні продано найдорожчі в історії машини
-
12:45Як приготувати ідеальний офісний обід
-
10:25Відома українська реперка alyona alyona отримала міжнародну музичну премію
-
08:15Прогноз погоди в Україні 22 вересня: бабине літо на порозі
- 21 вересня
-
20:14Кулінарні шедеври, які нереально повторити
-
18:00Гороскоп на 22 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:11Страви з грибами: найкращі рецепти з фото
-
14:19Модні чоловічі пальта осінь 2019: ТОП-5 стильних моделей
-
12:257 нових книг на Форумі видавців 2019, які варті вашої уваги
-
09:29Погода в Україні 21 вересня: тепло повертається
-
07:00Різдво Пресвятої Богородиці: заборони, що не можна робити в цей день
- 20 вересня
-
21:24Розкрито спосіб правильного миття рук