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Фітоняшка похизувалась стегнами у відвертому вбранні: фото

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Теммі Хемброу роздяглась - фото 1
Теммі Хемброу роздяглась / instagram.com/tammyhembrow

Австралійська блогерка Теммі Хемброу продовжує дивувати прихильники пікантними кадрами, не соромлячись демонструвати свої форми. Цього разу білявка заінтригувала незвичайним вбранням.

25-річна австралійську фітнес-блогерку Теммі Хемброу порівнюють з Кім Кардашян, адже дівчина зі своїми сестрами підкорює Instagram. За профілем білявки з пишними формами стежать більш як 9,9 млн користувачів, і це зовсім не дивною. Матір двох дітей та модель постійно ділиться кадрами зі свого життя, а також мотивує аудиторію працювати над власним тілом.

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До того ж, Теммі полюбляє екстравагантні вбрання та відверті образи. Це підтвердило і недавнє фото дівчини, на якому вона позує у легкому светрику на побережжі. Коментаторам ледь вдалось розгледіти білизни на моделі, зате пишні стегна та сідниці важко не помітити.

Фітоняшка похизувалась стегнами у відвертому вбранні: фото - фото 357022

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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