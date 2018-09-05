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Як насправді роблять ефектні фото: відеофакт

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Як зробити ефектне фото на сноуборді - фото 1
Як зробити ефектне фото на сноуборді

Користувачі мережі здивовані тим, як можна зробити вражаючий кадр без особливих зусиль.

На платформі Rediit користувач з ніком FranchescaOzuna поділився відео, яке за короткий час опинилось у топі платформи. Всього за 7 годин допис побачили більш як 42 тис. осіб. А все тому, що на ролик можна побачити чудовий кадр зі сноубордистом та те, як насправді його зробили. Магія фотографії?

І ще: Кіану Рівз випадково потрапив на весілля

Photography magic! from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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