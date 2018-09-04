"Веселкове" волосся підкорює весь світ

Мережу підкорює новий незвичайний тренд.

Виглядає така зачіска дуже креативно.

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Найпростіший і найбільш доступний спосіб внести зміни в своє життя – це підстригти або пофарбувати волосся, чим, власне, і займаються багато дівчат, коли їх душа бунтує і вимагає свята. Але давайте будемо реалістами і згадаємо, що багато хто з нас, як жінки, так і чоловіки працюють у фірмах зі строгим дрес-кодом, де волосся в яскравий колір не можна пофарбувати ні за яких умов. І що ж, ходити як сіра мишка? А от і ні! Потрібно просто сховати райдужні локони під волоссям:

"Веселкове" волосся підкорює весь світ

"Веселкове" волосся підкорює весь світ

"Веселкове" волосся підкорює весь світ

"Веселкове" волосся підкорює весь світ

"Веселкове" волосся підкорює весь світ

"Веселкове" волосся підкорює весь світ

"Веселкове" волосся підкорює весь світ

"Веселкове" волосся підкорює весь світ

"Веселкове" волосся підкорює весь світ

"Веселкове" волосся підкорює весь світ

"Веселкове" волосся підкорює весь світ

"Веселкове" волосся підкорює весь світ

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