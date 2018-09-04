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"Веселкове" волосся підкорює весь світ

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Потрібно просто сховати райдужні локони під волоссям - фото 1
Потрібно просто сховати райдужні локони під волоссям / hochu.ua

Мережу підкорює новий незвичайний тренд.

Виглядає така зачіска дуже креативно.

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Найпростіший і найбільш доступний спосіб внести зміни в своє життя – це підстригти або пофарбувати волосся, чим, власне, і займаються багато дівчат, коли їх душа бунтує і вимагає свята. Але давайте будемо реалістами і згадаємо, що багато хто з нас, як жінки, так і чоловіки працюють у фірмах зі строгим дрес-кодом, де волосся в яскравий колір не можна пофарбувати ні за яких умов. І що ж, ходити як сіра мишка? А от і ні! Потрібно просто сховати райдужні локони під волоссям:

'Веселкове' волосся підкорює весь світ - фото 274240
"Веселкове" волосся підкорює весь світ
'Веселкове' волосся підкорює весь світ - фото 274242
"Веселкове" волосся підкорює весь світ
'Веселкове' волосся підкорює весь світ - фото 274238
"Веселкове" волосся підкорює весь світ
'Веселкове' волосся підкорює весь світ - фото 274236
"Веселкове" волосся підкорює весь світ
'Веселкове' волосся підкорює весь світ - фото 274235
"Веселкове" волосся підкорює весь світ
'Веселкове' волосся підкорює весь світ - фото 274234
"Веселкове" волосся підкорює весь світ
'Веселкове' волосся підкорює весь світ - фото 274233
"Веселкове" волосся підкорює весь світ
'Веселкове' волосся підкорює весь світ - фото 274232
"Веселкове" волосся підкорює весь світ
'Веселкове' волосся підкорює весь світ - фото 274229
"Веселкове" волосся підкорює весь світ
'Веселкове' волосся підкорює весь світ - фото 274231
"Веселкове" волосся підкорює весь світ
'Веселкове' волосся підкорює весь світ - фото 274230
"Веселкове" волосся підкорює весь світ
'Веселкове' волосся підкорює весь світ - фото 274228
"Веселкове" волосся підкорює весь світ

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Джерело: hochu.ua
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