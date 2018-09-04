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"Веселкове" волосся підкорює весь світ
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Мережу підкорює новий незвичайний тренд.
Виглядає така зачіска дуже креативно.
І ще: Чим займається зірка "Секретних матеріалів" Джилліан Андерсон
Найпростіший і найбільш доступний спосіб внести зміни в своє життя – це підстригти або пофарбувати волосся, чим, власне, і займаються багато дівчат, коли їх душа бунтує і вимагає свята. Але давайте будемо реалістами і згадаємо, що багато хто з нас, як жінки, так і чоловіки працюють у фірмах зі строгим дрес-кодом, де волосся в яскравий колір не можна пофарбувати ні за яких умов. І що ж, ходити як сіра мишка? А от і ні! Потрібно просто сховати райдужні локони під волоссям:
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