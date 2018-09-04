Кіану Рівз випадково потрапив на весілля

Голлівудський актор Кіану Рівз у брутальному образі випадково потрапив на весілля до американської пари.

Американка Леслі Вокер і її чоловік Джаррод Камара святкували весілля в одному з готелів Каліфорнії. Гості заходу помітили в барі готелю актора Кіану Рівза.

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До зірки підійшла матір нареченого і розповіла, що той його великий шанувальник. На що Рівз із задоволенням привітав пару з днем ​​весілля. Спільним знімком молодята поділилися на своїй сторінці Instagram. І протягом тижня збирають новини про себе, публікуючи їх у мережі.

Допис, поширений Darlette Camara (@darnurse) 27 Сер 2018 р. о 10:39 PDT

Допис, поширений Darlette Camara (@darnurse) 29 Сер 2018 р. о 10:04 PDT

Нагадаємо, зараз Кіану Рівз продовжує роботу над третьою частиною франшизи "Джон Вік", яка вийде на екрани в 2019 році. Шанувальники відзначили, що актор виглядає, як завжди, сумним, а через часті сумні фото активні фани оголосили 15 червня "Неофіційним днем підняття настрою Кіану Рівзу".

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