Скільки часу відновлюється людина після безсонної ночі

Бажання повеселитися або переглянути серіал може вплинути на ваше рішення відмовитися від сну. Однак, ви маєте бути готові до цих негативних наслідків.

Сомнологи вважають, що після однієї безсонної ночі організму потрібно три доби для того, щоб відновити біоритми. Якщо людина не висипається 3-4 дні поспіль, то щоб прийти в норму, тижня може не вистачити, пише wonderzine.

І ще: Ці три помилки, які псують овочі, допускає кожен

Нещодавнє дослідження показало, що відновитися після дефіциту сну важко навіть для молодих людей. Тринадцять людей віком 20 років, які спали на 30% менше, ніж їм потрібно протягом 10 ночей, повністю не відновили більшість своїх когнітивних процесів навіть після семи ночей необмеженого сну.

Нестача сну є величезним стресом для організму. Додайте до нього повсякденні негаразди та отримайте сильний удар по психоемоційному стану. Якщо мозок не отримав свою належну частку енергії, він шукатиме інші варіанти, щоб зарядитися. Швидше за все, будь-яка їжа, яку ви побачите на своєму шляху, потрапить вам до рота.

Ранок

Це цікаво: 5 поширених помилок, які характерні тим, хто хоче стати веганом