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Наряд Меланії Трамп розсмішив користувачів мережі

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Преша леді США Меланія Трамп - фото 1
Преша леді США Меланія Трамп / abcnews

На зверненні президента США Дональда Трампа до конгресу його дружина Меланія прийшла в елегантному стриманому вбранні і чорних шкіряних рукавичках, проте критики користувачів мережі вона все одно не уникнула.

Як зазначається, на першій леді США було довге чорне плаття-піджак у стилі мілітарі від Burberry за 2390 доларів і рукавички, які і спантеличили громадськість.

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Так, щоб привітатися з гостями, 48-річна Меланія зняла одну рукавичку, а іншу так і залишила на руці.

Наряд Меланії Трамп розсмішив користувачів мережі - фото 306369

В результаті в соцмережах першу леді порівняли з Майклом Джексоном, який завжди виступав у рукавичці зі стразами, і навіть Люком Скайвокером з "Зоряних війн".

"Наряд Меланії з однією рукавичкою лише закріпив за нею образ злочинниці", – написав один з користувачів Twitter.

Наряд Меланії Трамп розсмішив користувачів мережі - фото 306368

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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