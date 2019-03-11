Супрун назвала добову норму споживання цукру

Україна займає перше місце в Європі за кількістю смертей від серцево-судинних хвороб. Чотири з 10 таких смертей пов'язані з неправильним харчуванням і надмірним вживанням цукру.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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"Солодощі, а саме доданий в них цукор, стає зайвою вагою, знижує чутливість тканин до інсуліну, осідає на капілярах і робить їх слабкими. Трансжири в солодощах провокують непотрібне запалення, викликають або посилюють атеросклероз – хворобу судин", – зазначила Супрун.



За її словами, середня добова норма доданих цукрів має бути не більше 32-50 грамів, а це п'ять чайних ложок. "Але краще взагалі мінімізувати споживання цукру – не додавати його в чай ​​чи каву. Якщо ж додаєте цукор – не їжте додатково солодощі", – зазначила чиновниця.

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