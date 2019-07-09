Як насправді музика впливає на навчання

Канадські науковці виявили, як заняття музикою впливають на успішність дітей у навчанні. Все значно простіше та цікавіше, аніж здавалось!

Науковці з Університету Британської Колумбії в Канаді дослідили, як музика впливає на загальний процес навчання у дітей. Учені стежили за близько 100 тисячами школярів зі старших класів, з яких майже 13% займалися музикою. Виявилось, що такі підлітки значно краще та швидше виконували різноманітні завдання, аніж їх однолітки.

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Несподіванкою стало те, що хлопці, які цікавились музикою, мали краще досягнення у математиці. Науковці пояснюють, що музична освіта справді сприяє загальність успішності у навчанні, однак таких конкретних зв'язків раніше не було досліджено. До того ж, заняття у музичних колективах допомагають дітям швидше проходити етап соціалізації та розвиватись загалом.

"Виявляється, заняття музикою також допомагають в біології, фізики та гуманітарних науках", – зазначає один з авторів дослідження Колін Кросбі.

Уроки музики покращують успішність дітей

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