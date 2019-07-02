В Австралії пропонують охочим стати кандидатами наук з хеві-металу

Університет Ньюкасла відкрив набір аспірантів за напрямом "Географія хеві-металу". На вивченні цієї дисципліни наполіг професор Саймон Спрінгер – затятий шанувальник жанру.

"Коли я сам був аспірантом, я мріяв, що хто-небудь скаже мені, що вивчення хеві-металу – повноцінне наукове заняття!" – розповідає Спрінгер.

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Поки що університет надав тільки три місця: два для місцевих жителів, а також одне для іноземного студента. Кожен з них буде отримувати стипендію по 27 596 австралійських доларів.

Ось що пропонується вивчити майбутнім кандидатам наук:

Ліричні теми, характерні для австралійського хеві-металу, його культурні та географічні особливості;

Зв'язок між культурною еволюцією хеві-металу в Австралії і колоніалізмом;

Репутація шанувальників хеві-металу в австралійському контексті;

Як географія Австралії сприяла або перешкоджала культурному сприйняттю хеві-металу;

Гендерні питання в австралійських хеві-метал групах.

Студенти отримають пристойну стипендію у майже 28 тисяч доларів

Усі подробиці про те, як вступити до аспірантури до професора Спрінгера, є на його сайті. Крім хеві-металу, він викладає такі дисципліни, як "географія веганства", "взаємодопомога у бездомних" і "потенціал дитинства".

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