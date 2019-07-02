Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

В Австралії пропонують охочим стати кандидатами наук з хеві-металу

  • 9
Студенти зможуть вивчати не лише географію хеві-металу - фото 1
Студенти зможуть вивчати не лише географію хеві-металу

Університет Ньюкасла відкрив набір аспірантів за напрямом "Географія хеві-металу". На вивченні цієї дисципліни наполіг професор Саймон Спрінгер – затятий шанувальник жанру.

"Коли я сам був аспірантом, я мріяв, що хто-небудь скаже мені, що вивчення хеві-металу – повноцінне наукове заняття!" – розповідає Спрінгер.

І ще: Науковці назвали ще одну вагому причину віддати дитину до музичної школи

Поки що університет надав тільки три місця: два для місцевих жителів, а також одне для іноземного студента. Кожен з них буде отримувати стипендію по 27 596 австралійських доларів.

Ось що пропонується вивчити майбутнім кандидатам наук:

  • Ліричні теми, характерні для австралійського хеві-металу, його культурні та географічні особливості;
  • Зв'язок між культурною еволюцією хеві-металу в Австралії і колоніалізмом;
  • Репутація шанувальників хеві-металу в австралійському контексті;
  • Як географія Австралії сприяла або перешкоджала культурному сприйняттю хеві-металу;
  • Гендерні питання в австралійських хеві-метал групах.
Студенти отримають пристойну стипендію у майже 28 тисяч доларів - фото 337822
Студенти отримають пристойну стипендію у майже 28 тисяч доларів

Усі подробиці про те, як вступити до аспірантури до професора Спрінгера, є на його сайті. Крім хеві-металу, він викладає такі дисципліни, як "географія веганства", "взаємодопомога у бездомних" і "потенціал дитинства".

Читайте також: У Пекіні представили віртуального суддю зі штучним інтелектом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі
  • Вчора, 08:00
  • 39
Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 червня, 12:20
  • 212
Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся
  • 30 червня, 08:15
  • 497
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Освіта Австралія