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Як насправді чоловіки поводяться, коли самі удома: відео

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Коли чоловік сам удома - фото 1
Коли чоловік сам удома

У мережі не можуть втримати сміх від кумедного запису, на якому хлопець думав, що залишився вдома один. Таке буває з кожним!

На платформі Reddit користувач з ніком mossberg91 поділився відео з чоловіком, який сам прибирає вдома. Принаймні, до певного моменту герой запису був впевненим, що у будинку більше нікого немає. Тому не дивно, що допис опинився у топах та зібрав понад 51 тисячу переглядів та тисячу коментарів. Відзначимо, що запальні танці хлопця оцінили доволі високо, а те, як собаки стежили за кумедними діями господаря – інша історія.

І ще: У мережі показали найжалюгідніший автомобіль у світі

He thought he was home alone cleaning the house. from r/Wellthatsucks

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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