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У мережі показали найжалюгідніший автомобіль у світі

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Псевдопрезентація від Infiniti - фото 1
Псевдопрезентація від Infiniti / motor1

Відомий баскетболіст з американської команди Golden State Warriors Ворделл Стефен "Стеф" Каррі, який одержує мільйони доларів в НБА, вирішив пожартувати над своїм другом на ім'я Косізі.

Зірка баскетболу запросив товариша нібито на презентацію нового автомобіля японського автовиробника Infiniti, що належить компанії Nissan Motor зі спеціально розробленим авторським дизайном QXzero Concept.

І ще: Представлений найпотужніший у світі серійний позашляховик

Авто зі спеціально розробленим авторським дизайном - фото 347618
Авто зі спеціально розробленим авторським дизайном

Машина, за словами спортсмена, була оснащена кріслом для однієї людини. Також в ній були двоє дверей і три колеса. Родзинкою повинні були стати якісь турбіни для перероблення повітря.

Однак посол бренду Infiniti вирішив приховати, що ця модель є найбільш потворною у світі автомобілів, і розіграш друга, який нічого не підозрював, як це не дивно, пройшов відмінно. Сам Ворделл Стефен зізнався, що ще ніколи він так не сміявся, як під час цієї псевдопрезентації.

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Джерело: motor1
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