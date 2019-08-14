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Дуже відданий чоловік підкорив мережу: відеофакт

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Відданий чоловік - фото 1
Відданий чоловік

Користувачі не можуть втримати усмішку від чи то надто релігійного, чи то вірного чоловіка, який стримується перед несподіваними спокусами. Це відео точно підійме вам настрій!

На платформу Reddit користувач з ніком 305FUN поділився кумедним роликом з чоловіком та звабливою дівчиною, який за короткий час опинився у трендах. Всього за 5 годин допис побачили понад 36 тисяч осіб, а ще більш як 800 залишили коментарі. Як відзначив автор, чоловік, мабуть, саме говорив собі "я люблю свою дружину", коли повз нього пройшла ефектна брюнетка на каблуках і з пишним бюстом. Епічності додало й те, що головний герой почав відвертатися та хреститися.

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I love my wife, I love my wife, I love my wife... from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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