Дуже відданий чоловік підкорив мережу: відеофакт

Користувачі не можуть втримати усмішку від чи то надто релігійного, чи то вірного чоловіка, який стримується перед несподіваними спокусами. Це відео точно підійме вам настрій!

На платформу Reddit користувач з ніком 305FUN поділився кумедним роликом з чоловіком та звабливою дівчиною, який за короткий час опинився у трендах. Всього за 5 годин допис побачили понад 36 тисяч осіб, а ще більш як 800 залишили коментарі. Як відзначив автор, чоловік, мабуть, саме говорив собі "я люблю свою дружину", коли повз нього пройшла ефектна брюнетка на каблуках і з пишним бюстом. Епічності додало й те, що головний герой почав відвертатися та хреститися.

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