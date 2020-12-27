Психологи розповіли, що може відштовхнути потенційних партнерів

Якщо вам складно побудувати стосунки, цілком імовірно, що це дослідження науковців стосується і вас також. Виявилося, що страх самотності знижує романтичний інтерес потенційних партнерів. У результаті, ви залишаєтеся самотніми й надалі. Розповідаємо, як до цього дійшли учені.

В експерименті американських учених взяли участь 235 осіб віком 18-80 років. Їх попросили оцінити привабливість трьох вигаданих профілів на сайтах знайомств: когось представили нарцисом, когось – людиною з острахом самотності. Останніх визначити було найпростіше – і бажання піти з ними на побачення виявилося нижчим, ніж в інших.

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Проте на успіх в побаченні це ніяк не впливає. Можливо тому, що страх самотності призводить до отримання задоволення від меншого: такі люди не схильні закінчувати проблемні стосунки.

У другій частині експерименту використовували 16 реальних профілів. Результати повторилися: якщо хтось з усіх сил шукає пару, інтерес до цієї людини знижується.



У реальному житті виявити страх самотності складніше, ніж у мережі

Учені відзначають, що в житті "сигнали" про страх самотності зчитуються не так просто, як онлайн. За фотографіями й описом профілю їх розпізнати легше, ніж за поведінкою. Тож під час створення анкети уникайте формулювань, які б підштовхували на думку, що ви страшенно боїтеся зустрічати старість самотніми.

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