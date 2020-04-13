Як налаштувати Face ID, щоб iPhone розпізнавав обличчя в масці: інструкція

Під час карантину у багатьох власників iPhone з функцією розпізнавання обличчя виникали незручності з розблокуванням смартфона через одягнену маску. Тож у мережі з'явилася покрокова інструкція, як навчити iPhone з Face ID розпізнавати користувача в масці.

Журналісти стверджують, що робота Face ID є коректною в умовах, коли маска закриває нижню частину обличчя. Проте це суперечить тому, що говорять в Apple. "Face ID призначений для роботи з видимими очима, носом і ротом, – заявляють представники компанії.

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Розповідаємо, як налаштувати Face ID, що iPhone розпізнавав ваше обличчя навіть тоді, коли ви у масці:

Перейдіть в меню "Налаштування" (Settings)> "Face ID і код-пароль"; Потім виберіть опцію "Налаштувати альтернативний зовнішній вигляд" або налаштуйте Face ID з нуля, попередньо скинувши його; Візьміть маску, складіть її навпіл і прикрийте частину обличчя; Якщо на екрані з'являється повідомлення про те, що обличчя чимось закрите (Face obstructed), повільно відсувайте маску в сторону від центру обличчя; У певний момент смартфон попросить вас зробити круговий рух головою, поки не заповниться коло на екрані; Проведіть два сканування обличчя з наполовину складеною маскою.

Якщо ви все зробили правильно, на екрані з'явиться повідомлення про те, що Face ID налаштований. Після виконання цієї інструкції одягніть маску повністю і спробуйте розблокувати iPhone в такому вигляді. Якщо не виходить, тоді доведеться провести додаткове налаштування.

Знову перейдіть в меню "Налаштування" (Settings)> "Face ID і код-пароль" і виберіть опцію "Налаштувати альтернативний зовнішній вигляд"; Складіть маску навпіл і прикрийте нею половину обличчя, протилежну тій, яку прикривали на першому етапі налаштування; Двічі проскануйте наполовину прикритого обличчя тим же способом, що і раніше;

Одягніть маску повністю і протестуйте роботу Face ID. Все повинно працювати.

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