Apple та Google слідкуватимуть за користувачами: у чому причина

Apple і Google вже багато років конкурують між собою на ринку мобільних операційних систем, смартфонів, музичних сервісів і в багатьох інших напрямках. Однак пандемія коронавірусу змусила їх на якийсь час забути про ворожнечу й об'єднатися.

Компанії оголосили про створення спільної системи відстеження контактів, щоб зупинити поширення хвороби.

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Результатом співпраці двох технологічних гігантів стане технологія відстеження поширення коронавірусу. Корпорації мають намір до середини травня представити спеціальні API для iOS і Android, що дозволяють дізнатися, з ким контактувала людина, заражена COVID-19.

Доступ до цих даних зможуть отримати офіційні додатки організацій охорони здоров'я, які будуть доступні в App Store і Google Play. Однак це тимчасовий захід, оскільки після закінчення декількох місяців технологія відстеження контактів буде інтегрована на системному рівні і за замовчуванням працюватиме на всіх пристроях під управлінням iOS і Android.

Відстеження зв'язків між людьми буде здійснюватися за допомогою технології Bluetooth. На відміну від інших методів, які передбачають використання GPS або даних мобільних операторів, в цьому випадку немає доступу до місця розташування, що дозволяє зберегти конфіденційність.

Важливо, що люди, у яких був виявлений коронавірус, повинні будуть самостійно повідомити це через спеціальний додаток від медичної організації. Після цього інші користувачі будуть сповіщені про те, що у них був контакт з зараженим. Смартфони зможуть обмінюватися один з одним інформацією з 5-хвилинними інтервалами та зберігати зв'язки у базі даних.

Для захисту конфіденційності Apple і Google передбачили, щоб по Bluetooth передавався спеціальний анонімний ключ, який змінюється кожні 15 хвилин. Таким чином, не можна визначити особу користувача при передачі цих даних. Крім того, не буде загальнодоступного централізовано списку, власники яких пристроїв заражені COVID-19, оскільки самі смартфони виконують криптографічні обчислення. З боку сервера є тільки база ключів, але не взаємодій між ними.

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