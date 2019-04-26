Як найближчим часом зміниться ціна бензину в Україні

Експерти зазначають, що паливо знову подорожчає. На скільки і коли подорожчає бензин для українців, читайте нижче.

Зростання цін на нафту за рік склало 20 доларів, сьогодні чорне золото еталонної марки Brent торгується на світових ринках по 74 долари за барель.

І ще: Автомобільні номери тепер можна отримати на пошті

Як пояснюють аналітики в першу чергу це вдарить по країнах, у яких був дозвіл на імпорт такої нафти. Це Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Італія, Греція, Туреччина і Тайвань. Експерти прогнозують, що вартість бензину в Україні на цьому тлі, а також на тлі скандалу з неякісною російською нафтою, може підвищиться до 33 гривень за літр.

"Однозначно, зростання ціни буде сформоване, але через сезонність ціни влітку на паливо нижче, ніж взимку, що і буде поки їх стримувати. Таким чином, ціни на газ стабілізуються біля відміток у 14 гривень за літр", – говорять експерти. Нагадаємо, ситуація на українському ринку нафтопродуктів ускладнюється і тим, що Білорусь припинила експорт бензину і дизельного палива в Україну через проблеми з якістю нафти з РФ.

Читайте також: Honda Civic Type R перетворили на повнорозмірну модель Lego