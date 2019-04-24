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Автомобільні номери тепер можна отримати на пошті

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Автономери можна отримати поштою - фото 1
Автономери можна отримати поштою / drive-news

Послуга отримання номерного знака стала повністю електронною. Вона є однією з комплексу послуг, що надаються в Електронному кабінеті водія. Про це повідомляє Державне агентство з питань електронного урядування у Facebook.

Як зазначається, тепер в онлайн-режимі можна перевірити можливість замовлення конкретного ІНС, замовити та оплатити його виготовлення і отримати готовий номерний знак у відділенні пошти.

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Вартість послуги доставки поштою фіксована – 500 грн.

Як нагадують в держагентстві, ця послуга є однією з комплексу послуг, що надаються в Електронному кабінеті водія. Користувачеві кабінету надається інформація про його посвідчення водія, транспортні засоби, власником яких він є, і адміністративні правопорушення, в яких він був винуватцем.

У кабінеті користувач також може:

  • сплатити штрафи;
  • зареєструватися в електронній черзі на отримання послуг в сервісних центрах МВС;
  • замовити безкоштовну або платну послугу перевірки транспортного засобу за його VIN-кодом.

За перші чотири місяці роботи в кабінеті зареєструвалися близько 80 тисяч користувачів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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