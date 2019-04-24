Автомобільні номери тепер можна отримати на пошті

Послуга отримання номерного знака стала повністю електронною. Вона є однією з комплексу послуг, що надаються в Електронному кабінеті водія. Про це повідомляє Державне агентство з питань електронного урядування у Facebook.

Як зазначається, тепер в онлайн-режимі можна перевірити можливість замовлення конкретного ІНС, замовити та оплатити його виготовлення і отримати готовий номерний знак у відділенні пошти.

І ще: В Україні вперше за 5 місяців зросли ціни на бензин і дизпаливо

Вартість послуги доставки поштою фіксована – 500 грн.

Як нагадують в держагентстві, ця послуга є однією з комплексу послуг, що надаються в Електронному кабінеті водія. Користувачеві кабінету надається інформація про його посвідчення водія, транспортні засоби, власником яких він є, і адміністративні правопорушення, в яких він був винуватцем.

У кабінеті користувач також може:

сплатити штрафи;

зареєструватися в електронній черзі на отримання послуг в сервісних центрах МВС;

замовити безкоштовну або платну послугу перевірки транспортного засобу за його VIN-кодом.

За перші чотири місяці роботи в кабінеті зареєструвалися близько 80 тисяч користувачів.

Читайте також: Таксисти пояснили, чому віддають перевагу Daewoo Lanos