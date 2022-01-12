Як нагострити тертку підручними засобами: 3 дієві способи показали у відео

Терка, як і ножі, також часто затуплюється. Але її можна легко нагострити. Читайте далі про найпоширеніші способи.

Як нагострити тертку після тривалого використання, розповіли на сайті Cranberry Island kitchen.

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Наждачний папір

Можна використати наждачний папір P120 та P180. Спочатку візьміть папір з зернистістю P120 і шліфуйте так, наче щось натираєте. Далі – черга паперу P180.

Керамічна чашка

Деякі люди використовують нижню частину керамічного горнятка, щоб нагострити тертку. Для цього потріть дном чашки по тертці вгору-вниз.

Напилок та ніж

Використання круглого напилка та ножа є надефективним методом. Зокрема, спочатку круглим напилком заточіть кожен отвір окремо. Далі візьміть ножа і прокрутіть кожен отвір зсередини. Цей метод – найдієвіший.

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