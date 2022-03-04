Як надати першу медичну допомогу собаці: поради для господарів чотирилапих

На жаль, під час війни страждають не лише люди, а й брати наші менші. Тож варто розуміти, як надати першу медичну допомогу улюбленцям, щоб полегшити їхні страждання. Розповімо, як допомогти собаці перед тим, як довезти його до ветеринара.

У блозі Сімейний Дог в інстаграмі з'явилася корисна інструкція, яка може врятувати життя вашому собаці. Збережіть її собі, адже вона може знадобитися не лише під час війни, а й у мирні часи.

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Як надати собаці першу медичну допомогу

Перелом

При переломі собака верещить, на травмованій області швидко проявляється набряк, коли промацуєш, створюється відчуття хрускоту.

Що потрібно зробити?

Зафіксуйте травмовану область, наклавши шину;

При відкритому переломі, на кістку, що видніється, спочатку кладуть чисту тканину або бинт, складений у кілька разів;

Шину можна зробити з підручних матеріалів – згорнуті газети, картон, рушники або подушки;

Оберніть їх навколо перелому, захоплюючи області вище й нижче, закріпіть мотузкою або скотчем;

Іноді можна прив’язати хвору лапу до здорової, однак не надто туго, це так звана "альпіністська шина".

Кровотеча

У цьому випадку важливо заспокоїти собаку та накласти щільну пов’язку.

Що потрібно зробити?

Використовуйте рушник або одяг, щоб закрити рану;

Якщо кров продовжує проступати, намотайте зверху ще один шар тканини;

Використовуйте джгут лише у крайньому разі. У місцях, де не можна зробити перев’язку, щільно притисніть тампон до рани і тримайте його там;

Виїжджайте до ветеринара або викликайте його якомога швидше;

Якщо у вас є перев’язувальні матеріали, накладіть на рану неадгезивну пов’язку, накрийте тампоном або ватною пов’язкою;

Потім накладіть шар вати й обмотайте бавовняною пов’язкою.

Закріпіть її на шерсті хірургічним скотчем і згори накладіть самоклеючу пов’язку.

Важливо! Не приклеюйте звичайні пластирі до шерсті собаки.

Опіки

Що потрібно зробити?

Мінімум 5 хвилин поливайте місце опіку холодною водою, після чого зателефонуйте ветеринарові;

Не слід наносити на місце опіку мазі або креми;

Якщо не можна надати собаці ветеринарну допомогу швидко, можна накласти пов’язку з фізіологічним розчином;

Собаку потрібно тримати в теплі.

Судоми

Необхідно перестати панікувати, а не падати біля вихованця.

Що потрібно зробити?

Уважно придивіться до груп м’язів, які "заклинило" судомою. Можливо, це все тіло, або ж, навпаки, окремі його частини.

Якщо у собаки почалися судоми, коли вона перебувала на дивані, слід негайно перекласти її на підлогу (при цьому, перевернувши на правий бік), але не на тверду поверхню, а на щільне покривало або подушку, інакше вона може травмуватися;

Не потрібно пхати до рота улюбленцеві сторонні предмети – ложку чи пальці – щоб він не проковтнув язика. Як правило, у такому стані він елементарно не здатний на це, а ось зайвий дискомфорт йому забезпечений.

Бажано не шуміти (не кричати, вимкнути телевізор, радіо й інші гучні предмети) оскільки вважається, що це негативно впливає на тварину та продовжує її муки.

Збережіть ці поради, щоб врятувати життя своєму чотирилапому улюбленцеві. Бережіть себе та вірте у ЗСУ і не забувайте, що все буде Україна!

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