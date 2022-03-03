Як надати першу домедичну допомогу при опіках: поради, що врятують життя

Використання важкої артилерії та авіабомб часто спричиняє пожежі. Отже, інформація про першу допомогу при опіках буде актуальною як ніколи.

Існує декілька простих правил домедичної допомоги при термічних опіках, знання яких допоможе правильно надати адекватну першу допомогу собі чи своїм близьким. Про це повідомляють у МОЗ.

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Дехто з нас думають, що обпечене місце слід змастити олією чи накрити подорожником. Але МОЗ України поспішає надати реально дієву інструкцію щодо боротьби з термічними опіками. А заразом розповідає, чого робити категорично не можна:

Використовувати для охолодження кригу, це категорично заборонено. Вона може спричинити гіпотермію (патологічний стан, що розвивається у разі зниження внутрішньої температури людини нижче 35ºС Використовувати олію, сік алое, борошно, продукти тваринного походження тощо для медичної допомоги Проколювати бульбашки у разі їх появи. Якщо бульбашки розірвалися, накладіть чисту, стерильну пов'язку. Не використовуйте препарати, що містять спирт, інакше опік може посилитися

Бережіть себе!

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