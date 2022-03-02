Іграшки та гаджети: як поводитися, якщо ви знайшли підозрілий предмет

В Україні – сьомий день війни. І ворог вже настільки деморалізований, що застосовує найбільш підлу зброю: дитячі іграшки та телефони, нашпиговані вибухівкою. Як поводитися, якщо знайшли підозрілий предмет, читайте далі.

Ворог розкидає в людних місцях українських міст мобільні телефони, рюкзаки, пакети та навіть дитячі іграшки, начинені вибухівкою. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Це важливо: Як захистити домашніх тварин під час повітряної тривоги

Якщо ви виявили підозрілий предмет, то перш за все, необхідно завжди контролювати ситуацію навколо себе. Ні в якому разі не можна підбирати покинуті речі, якими б привабливими вони не були, в них можуть бути закамуфльовані вибухові пристрої (у банках з-під пива, у мобільних телефонах тощо).

Що робити, якщо ви знайшли небезпечний предмет?

Негайно дзвоніть у поліцію, Державну службу з надзвичайних ситуацій або територіальну оборону вашого міста чи села Якщо ви стали свідком того, що невідома особа залишає підозрілі предмети, намагайтеся якнайкраще роздивитися її і запам'ятати примітні риси Розкажіть іншим людям про небезпечну знахідку Не підходьте, не чіпайте руками та не зсувайте з місця підозрілий предмет За можливості позначте або обгородіть місце знахідки Також радять відмовитися від куріння та користування засобами радіозв'язку поблизу місця Спробуйте забезпечити підозрілий предмет охороною, яка б спостерігала за ним доти, доки на місце не прибуде поліція

Бережіть себе і будьте пильними!

Як поводитися, якщо ви знайшли підозрілий предмет

І ще: Кіна не буде: які кінокомпанії вже відмовилися показувати свої фільми в Росії