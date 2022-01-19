Як на вашу сексуальність впливає час, коли ви прокидаєтеся: цікаве дослідження

Усі ми різні, і це дуже круто. Якщо ж спробувати категоризувати кожного, то умовно можна поділити нас на "сов" і "жайворонків". А що як ми скажемо, що одні з них можуть вважатися справжніми фанатами сексу?

Так ось, американські вчені нещодавно вирішили підлити олії у вогонь непростих взаємин любителів раннього прокидання та пізніх посиденьок. Удару завдали, що називається, нижче пояса. Учені взялися досліджувати сексуальне життя "сов" і "жайворонків", пише Maxim.

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Під руку дослідникам потрапили студенти. Все-таки у них сексуальне життя найяскравіше. 500 осіб з Чикагського університету (як юнаків, так і дівчат) вчені спочатку довго опитували на предмет їх розпорядку дня та сексуального життя. Потім в опитаних виміряли рівень гормону стресу кортизолу. Річ у тім, що він зазвичай підвищений у "сов", які ніяк не вгамуються, і знижений у "жайворонків".

Далі вчені зробили дуже цікаві висновки.

По-перше, у дівчат рівень кортизолу загалом був нижчим, ніж у чоловіків, однак у студенток "сов" він виявився майже на чоловічому рівні.

однак у студенток "сов" він виявився майже на чоловічому рівні. По-друге, випробувані з високим рівнем кортизолу показали себе закінченими опівнічниками. Але ще виявилося, що вони ведуть різноманітніше, насичене і полігамне сексуальне життя! Причому, як хлопці, так і дівчата.

Тобто вчені виявили, що навіть у студентському середовищі "сови", як правило, перебувають у "вільному пошуку", а "жайворонки" – у стабільних стосунках. З віком цей поділ лише зміцнюється.

Команда дослідників навіть припустила, що здатність не спати ночами розвинулася у деяких представників homo sapience саме з метою "порозважатися на стороні", поки всі сімейні та праведні члени племені сплять, набираючись сил для трудового дня.

Виходить, що "жайворонки" в'ють гніздо і вирощують сімейство, ну а "сови" тим часом ходять по вечірках, вступають у короткочасні зв'язки та дратують чесних "жайворонків" своїми інстаграмами.

Що найкумедніше, кожен табір при цьому вважає, що їхнє життя – найщасливіше і найуспішніше. Хоча насправді працюють обидві стратегії, інакше еволюція не намагалася б їх зберігати.

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