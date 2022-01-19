На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як на вашу сексуальність впливає час, коли ви прокидаєтеся: цікаве дослідження
-
- 366
Усі ми різні, і це дуже круто. Якщо ж спробувати категоризувати кожного, то умовно можна поділити нас на "сов" і "жайворонків". А що як ми скажемо, що одні з них можуть вважатися справжніми фанатами сексу?
Так ось, американські вчені нещодавно вирішили підлити олії у вогонь непростих взаємин любителів раннього прокидання та пізніх посиденьок. Удару завдали, що називається, нижче пояса. Учені взялися досліджувати сексуальне життя "сов" і "жайворонків", пише Maxim.
Це цікаво: Сексу не буде: названі продукти, які значно знижують рівень тестостерону
Під руку дослідникам потрапили студенти. Все-таки у них сексуальне життя найяскравіше. 500 осіб з Чикагського університету (як юнаків, так і дівчат) вчені спочатку довго опитували на предмет їх розпорядку дня та сексуального життя. Потім в опитаних виміряли рівень гормону стресу кортизолу. Річ у тім, що він зазвичай підвищений у "сов", які ніяк не вгамуються, і знижений у "жайворонків".
Далі вчені зробили дуже цікаві висновки.
- По-перше, у дівчат рівень кортизолу загалом був нижчим, ніж у чоловіків, однак у студенток "сов" він виявився майже на чоловічому рівні.
- По-друге, випробувані з високим рівнем кортизолу показали себе закінченими опівнічниками. Але ще виявилося, що вони ведуть різноманітніше, насичене і полігамне сексуальне життя! Причому, як хлопці, так і дівчата.
Тобто вчені виявили, що навіть у студентському середовищі "сови", як правило, перебувають у "вільному пошуку", а "жайворонки" – у стабільних стосунках. З віком цей поділ лише зміцнюється.
Команда дослідників навіть припустила, що здатність не спати ночами розвинулася у деяких представників homo sapience саме з метою "порозважатися на стороні", поки всі сімейні та праведні члени племені сплять, набираючись сил для трудового дня.
Виходить, що "жайворонки" в'ють гніздо і вирощують сімейство, ну а "сови" тим часом ходять по вечірках, вступають у короткочасні зв'язки та дратують чесних "жайворонків" своїми інстаграмами.
Що найкумедніше, кожен табір при цьому вважає, що їхнє життя – найщасливіше і найуспішніше. Хоча насправді працюють обидві стратегії, інакше еволюція не намагалася б їх зберігати.
Читайте також: Про що думають жінки, коли займаються сексом на одну ніч
-
13:17Рушники краще мати свої: секрети прибиральниць у готелях, які вас приголомшать
-
12:50Ці овочі збільшують ризик розвитку проблем зі шлунком
-
12:32Джо Байден обізвав журналіста, забувши вимкнути мікрофон: епічне відео
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором