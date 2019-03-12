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Девід Бекхем був шокований: відомого футболіста жорстоко розіграли

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Девіда Бекхема жорстоко розіграли - фото 1
Девіда Бекхема жорстоко розіграли / instagram

Ведучий американського шоу "The Late Late Show" Джеймс Корден пожартував над колишнім футболістом збірної Англії Девідом Бекхемом. Зірці футболу показали його несправжню статую, яка неабияк здивувала Бекхема.

2 березня біля стадіону команди "Лос-Анджелес Гелаксі" відбулося відкриття пам'ятника на честь Девіда. За пару днів до заходу колишнього футболіста повинні були запросити на попередній показ статуї.

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Джеймс Корден скористався цією ситуацією і пожартував над англійцем: комік організував презентацію пам'ятника, який був абсолютно не схожий на Бекхема. Вийшло навіть жорсткіше, ніж з реальним бюстом Кріштіану Роналду на його рідній Мадейрі. Екс-зірка "Гелаксі" при вивченні пам'ятника сильно засмутився, довго обговорював твір з несправжнім скульптуром, а коли обман розкрився – кілька разів емоційно вилаявся.

"До сих пір сміюся", – відреагував на вихід ролика Бекхем в своєму Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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