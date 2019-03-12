Девід Бекхем був шокований: відомого футболіста жорстоко розіграли

Ведучий американського шоу "The Late Late Show" Джеймс Корден пожартував над колишнім футболістом збірної Англії Девідом Бекхемом. Зірці футболу показали його несправжню статую, яка неабияк здивувала Бекхема.

2 березня біля стадіону команди "Лос-Анджелес Гелаксі" відбулося відкриття пам'ятника на честь Девіда. За пару днів до заходу колишнього футболіста повинні були запросити на попередній показ статуї.

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Джеймс Корден скористався цією ситуацією і пожартував над англійцем: комік організував презентацію пам'ятника, який був абсолютно не схожий на Бекхема. Вийшло навіть жорсткіше, ніж з реальним бюстом Кріштіану Роналду на його рідній Мадейрі. Екс-зірка "Гелаксі" при вивченні пам'ятника сильно засмутився, довго обговорював твір з несправжнім скульптуром, а коли обман розкрився – кілька разів емоційно вилаявся.

"До сих пір сміюся", – відреагував на вихід ролика Бекхем в своєму Instagram.

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